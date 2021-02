Auftritt nach über einem Jahr – Kims Ehefrau zeigt sich erstmals nach wilden Spekulationen Ri Sol Ju verschwand Ende Januar 2020 plötzlich. Jetzt zeigt sie sich wieder Seite an Seite mit Nordkoreas Machthaber.

Erster öffentlicher Auftritt seit über einem Jahr: Ri Sol Ju im Mansudae-Kunst-Theater in Pjöngjang Foto: AFP

Erstmals seit mehr als einem Jahr hat sich die Frau des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Wie Staatsmedien am Mittwoch berichteten, begleitete Ri Sol Ju ihren Mann zu einem Konzert zu Ehren des Geburtstags von Kims Vater und Vorgänger Kim Jong Il. International hatte es zuvor Spekulationen gegeben, wonach Ri erkrankt oder schwanger sein könnte.

Die Staatszeitung «Rodong Sinmun» veröffentlichte Fotos des Ehepaares, das während des Konzerts im Mansudae-Kunst-Theater in Pjöngjang breit lächelte. Alle anderen Zuschauer seien «in donnernden Hurra-Jubel ausgebrochen», als der Machthaber und seine Frau in dem Theater erschienen, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA. Ri war zuvor letztmals am 25. Januar 2020 gesehen worden.

«Kein Corona-Problem» in Nordkorea

Konzert zu Ehren des Geburtstags von Kims Vater: Niemand trägt Masken, Frauen sind deutlich in der Minderheit. Foto: AFP

Der Geburtstag des verstorbenen Kim Jong Il ist in Nordkorea als «Tag des strahlenden Sterns» bekannt. Er gehört zu den wichtigsten Feiertagen in dem international isolierten Land. Bei dem Konzert zu Ehren des früheren Staatschefs trug niemand einen Mund-Nasen-Schutz.

Ri, die Anfang 30 sein soll, war zuletzt im Januar vergangenen Jahres bei einer Veranstaltung anlässlich des Mond-Neujahrs gesehen worden. Ihre lange Abwesenheit hatte wilde Spekulationen genährt, wonach sie zum Schutz vor einer Corona-Infektion isoliert worden sein, gesundheitliche Probleme haben könnte, schwanger oder gar hingerichtet worden sei. In der Vergangenheit hatte Ri ihren Mann bei Besuchen des Militärs und zu Treffen mit internationalen Vertretern begleitet. Nordkorea-Experten gehen davon aus, dass sie und Kim drei Kinder haben.

Nach offiziellen Angaben gibt es in Nordkorea keine Corona-Infektionen. Internationale Experten bezweifeln dies jedoch stark.

sda/nlu