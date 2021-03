Schulkinder retten Amphibien vor dem Strassentod

18 Schulkinder und ihr Lehrer Theo Hurter haben am Montag früh Frösche und Kröten über die Weinigerstrasse zum Harlacherweiher in Regensdorf getragen. Sie haben die Tiere so vor dem sicheren Strassentod bei ihrer Wanderung in den Weiher bewahrt.