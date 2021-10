Fahrplanwechsel im ÖV – Kinder fahren künftig bis zum 6. Geburtstag gratis Mit dem Fahrplanwechsel werden neue Vergünstigungen für Kinder und Jugendliche eingeführt. Im neuen Jahr folgen Preisreduktionen und ein erweitertes Angebot für Touristen und Reisenden mit eingeschränkter Mobilität.

Mit dem Fahrplanwechsel werden auch die Angebote angepasst: Passagiere bei einem Tram in Bern. (Symbolbild) Foto: Anthony Anex (Keystone)

Das Angebot im öffentlichen Verkehr soll vereinfacht werden: So fahren künftig Kinder bis zum 6. Geburtstag gratis. Schulklassen profitieren von einer neuen Spezialtageskarte. Und auch für Touristinnen und Touristen sieht die Alliance SwissPass neue Angebote vor.

Mit der Angebotserweiterung soll die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs gesteigert werden. Besonders profitieren Kinder und Jugendliche, die «Stammkundschaft von morgen», wie die Branchenorganisation im öffentlichen Verkehr am Donnerstag mitteilte.

Kinder unter 6 Jahren reisen ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 immer gratis, egal ob begleitet oder unbegleitet. Bis zum 16. Geburtstag reisen sie dank der Kinder-Tageskarte allein oder in Begleitung für maximal 19 Franken pro Tag.

Für Schulklassen ab 10 Personen wird eine vergünstigte Tageskarte für Schul- und Sportanlässe eingeführt. Die Schultageskarte kostet 15 Franken. Die Kinder-Mitfahrkarte und die Juniorkarte werden voraussichtlich bis Mitte 2022 auf dem SwissPass zur Verfügung stehen.

Vergünstigungen für Touristen

Auch im Tourismus, der von der Corona-Pandemie stark getroffen wurde, will die Branchenorganisation mit tieferen Preisen für den Swiss Travel Pass wieder mehr Reisende in Bahnen und auf Schiffe bringen.

Der Swiss Travel Pass mit acht Tagen Gültigkeit wird ab dem 1. Januar 2022 7 Prozent, jener mit fünfzehn Gültigkeitstagen 17 Prozent günstiger. Beim «Swiss Travel Pass Flex», bei dem die acht respektive fünfzehn Tage innerhalb eines Monats frei gewählt werden können, beträgt die Preisreduktion 13 beziehungsweise 21 Prozent. Zudem wird eine zusätzliche Geltungsdauer von sechs Tagen eingeführt.

Verbesserungen gibt es auch für Reisende mit eingeschränkter Mobilität: Die «Begleiterkarte für Reisende mit einer Behinderung», dank der eine Begleitperson, ein Blindenführhund oder beide gratis mitreisen können, wird ab 2022 schrittweise und gestaffelt nach Wohnkanton auf den SwissPass überführt. Zudem wird der Anwendungsbereich ausgeweitet und jenem des Halbtaxabonnements angeglichen.

Spar-Klassenwechsel

Wer sich ab und zu eine Fahrt in der 1. Klasse gönnen will, hat neu die Möglichkeit eines Spar-Klassenwechsels. Dieser wird voraussichtlich Anfang 2022 eingeführt. Je nach Verfügbarkeit kann mit einem Billett für die 2. Klasse auf einem bestimmten Zug günstiger in die 1. Klasse gewechselt werden. Diese Klassenwechsel sind nur online buchbar.

Zum Fahrplanwechsel verschwinden auch einige Produkte, die laut Alliance SwissPass nur schwach nachgefragt wurden. So wird es künftig keine Wochen-Streckenabos und auch kein Streckenabo Hund mehr geben. Auch Rundfahrbilette, die am Bahnschalter kaum mehr verlangt wurden, werden abgeschafft.

SDA/sep

