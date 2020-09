Schwere Kindsmisshandlung – Kinder im Keller gehalten: Verteidigerin fordert Freispruch für die Mutter Beim zweiten Prozesstag gegen ein Zürcher Ex-Ehepaar, das seine Kinder einem Terror-Regime ausgesetzt haben soll, hat die Verteidigerin der Mutter am Mittwoch einen Freispruch gefordert.

Die Eltern sollen zwei ihrer Kinder über Jahre im Kinderzimmer und im Keller eingeschlossen haben. Sie bekamen zu wenig zu essen, ihre Sozialkontakte wurden eingeschränkt. Themenfoto: Thomas Peter

«Sie ist eine ehrlich besorgte Mutter», sagte die Anwältin vor Bezirksgericht über die beschuldigte Schweizerin. Die Taten seien zwar so passiert, doch sei der Mann dafür verantwortlich gewesen.

Er habe ein Terror-Regime geführt, die Mutter habe sich unterordnen müssen. Sie sei zwar teilweise bei den Misshandlungen anwesend gewesen, ohne einzugreifen. Aber sie sei nicht bereit gewesen, den Kindern diese Gewalt selber anzutun. «Zudem hat sie die erlittenen Verletzungen der Kinder jeweils gekühlt und verarztet.»

Die Mutter habe schliesslich selber veranlasst, dass die Kinder in ein Heim kommen und somit riskiert, dass die grausame Familiengeschichte an die Öffentlichkeit kommt. Sie sei deshalb keine Mittäterin und müsse vom Vorwurf der mehrfachen Körperverletzung und der Freiheitsberaubung freigesprochen werden.

Für den Fall, dass das Bezirksgericht zum Schluss komme, dass die Mutter doch Mittäterin gewesen sei, solle die Freiheitsstrafe maximal vier Jahre betragen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Mutter eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren, für den Vater eine solche von 15 Jahren. Das Ex-Ehepaar sitzt seit 2018 im Gefängnis.

Lange Liste der Grausamkeiten

Die Liste der Grausamkeiten, die dem ehemaligen Paar zur Last gelegt werden, ist lang. Sie sollen die zwei am stärksten geschädigten Kinder, einen Sohn und eine Tochter, vier Jahre lang fast jede Nacht und an den Wochenenden eingeschlossen haben.

Zunächst geschah das im Kinderzimmer, später im ungeheizten Naturkeller – manchmal im Dunkeln ohne Licht. Laut Anklage durften Tochter und Sohn dabei nur selten auf die Toilette und mussten sich auf den Boden des Kinderzimmers oder des Kellers erleichtern.

Die Mutter zwang das Mädchen einmal, ihr Erbrochenes aufzuessen, den Knaben seinen Kot. Die Kinder mussten sich auch mit Urin vollgesogene Windeln auf den Kopf setzen und stundenlang stillstehen.

Mit neun Jahren nur 18 Kilogramm schwer

Zudem wird das Paar beschuldigt, den Kindern regelmässig die Nahrung verweigert zu haben, so dass beide völlig abgemagert waren. Der Sohn wog im Alter von neun Jahren gerade mal 18,5 Kilogramm. Die Kinder, die mittlerweile volljährig sind, beziehen heute eine IV-Rente.

Der Prozess wird voraussichtlich noch den ganzen Mittwoch dauern. Das Urteil wird am Donnerstag um 17.30 Uhr eröffnet.

SDA