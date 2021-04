Epidogs for Kids in Lufingen – Kinder mit Epilepsie sollen Beiträge für Assistenzhunde erhalten Der Verein Epidogs for Kids in Lufingen hat bereits 24 epilepsiekranken Kindern einen Hund vermittelt, der sie eng begleitet. Nun haben National- und Ständerat entschieden, dass die IV mitbezahlen muss. Andrea Söldi

Evelyn Nielsen aus Lufingen schaffte 2013 für ihren epilepsiekranken Sohn Nikolaj den Hund namens Kalle an. Unterdessen wohnen alle drei in Buchs. Foto: Madeleine Schoder

Diese Geschichte nahm ihren Anfang in Lufingen und zog kürzlich Kreise bis ins eidgenössische Parlament. Vor acht Jahren lebte im Unterländer Dorf ein kleiner Junge mit einer schweren Krankheit. Der zweijährige Nikolaj litt unter dem Dravet-Syndrom, einer seltenen Form von Epilepsie. Um ihm sein ziemlich isoliertes Leben ein wenig zu erleichtern und sich selber zu entlasten, schafften seine Eltern einen speziell ausgebildeten Hund an. Der Labrador Retriever Kalle war ab dann stetig an Nikolajs Seite und holte bei Anfällen Hilfe.

Die Mutter war zudem überzeugt, dass trainierte Hunde epileptische Anfälle bereits vor dem Auftreten wahrnehmen, und wollte die Unterstützung auch anderen betroffenen Familien ermöglichen. Zusammen mit zwei Freundinnen aus ihrem Quartier gründete sie 2014 den Verein Epidogs for Kids, der mittlerweile bereits 24 Familien einen entsprechenden Hund vermittelt hat, vier davon aus dem Unterland.