Clean-up-Day – Kinder sorgen für saubere Dörfer Schülerinnen und Schüler aus Schleinikon, Oberweningen und Schöfflisdorf haben an drei «Clean-up-Days» grossen Einsatz gezeigt.

Grosser Einsatz mit Gummihandschuhen, Leuchtweste und Greifzange. Fotos: PD

Der Elternrat der Schulen Schleinikon/Oberweningen und Schöfflisdorf hat zusammen mit der Interessensgemeinschaft für eine saubere Umwelt (IGSU) drei «Clean-up-Days» organisiert. Ziel war es, die Kinder für das Thema Littering zu sensibilisieren. Den Anfang machte am 6. September die Schule Schleinikon mit 44 Kindern. Am Donnerstag, 8. September, war die Unterstufe der Schule Rietli mit 88 Schülerinnen und Schülern und am Freitag die Mittelstufe der Schule Rietli mit gut 100 Kindern an der Reihe. Am Morgen fanden jeweils Workshops zu Themen wie «Gründe für Littering» oder «Korrektes Recyclen» statt. Am Nachmittag schwärmten die Kinder mit ihren Klassenlehrpersonen begleitet von einem IGSU-Botschafter in ihr zugeteiltes Rayon aus und sammelten während rund einer Stunde Abfall ein. Wieder zurück auf dem Pausenplatz, wurde der gesammelte Abfall dann gemeinsam sortiert. Es kam jede Menge Glas, Aluminium, PET und viel anderer Müll zusammen. Zu den speziellsten Fundstücken zählte sicher der grosse Sechs-Liter-Ölcontainer aus Metall.

Ein Zvieri zur Belohnung

Zur Belohnung durften die rund 250 Kinder einen Zvieri gespendet von den drei Gemeinden, Spar und Mahr geniessen. Auch die Landi unterstützte den Anlass mit Arbeitshandschuhen und Schoggistängeli für die Kinder. Trotz des zum Teil unfreundlichen Wetters haben die Kinder die Tage genossen, viel gelernt und die Dörfer ein bisschen sauberer hinterlassen.



Die Schülerinnen und Schüler haben einiges zu den Themen Littering und Recycling gelernt – und dabei jede Menge Spass gehabt.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.