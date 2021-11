Brutale Spiele der Netflix-Serie – Kinder spielen «Squid Game» auf Schweizer Pausenplätzen nach Primarschüler in mehreren Schulen ahmen die gewalttätige Serie nach. In Dietikon ZH stoppte die Aufsicht ein solches Spiel. Es kam zu einer «unschönen Szene». Pascal Blum

Ein Weltphänomen, das nun auch in die Schweizer Schulklassen hineinschwappt: Zeitunglesen in der Netflix-Serie «Squid Game» aus Südkorea. Foto: Netflix

Es ist bloss ein Spiel, aber mittlerweile gilt es ernst. Wegen «Squid Game» ist es in Belgien und Grossbritannien zu Handgreiflichkeiten auf Pausenplätzen gekommen. Die Schüler spielen Kinderspiele wie Zeitungslesen oder Seilziehen aus dem koreanischen Welterfolg nach und verprügeln die Verlierer – in der Serie werden diese erschossen.

Der Hype hat nun auch Schweizer Schulen erreicht. Am 29. Oktober erhielten die Eltern der Kinder in der Stierenmatt in Dietikon ZH einen Brief. Zum Glück, steht darin, sei kein Kind «ernsthaft verletzt» worden. Trotzdem sei es während einer 10-Uhr-Pause an einem Dienstag Mitte Oktober zu einer «unschönen Szene» gekommen.