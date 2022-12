Mamablog: Tipps zum Verschenken – Kinderbücher unter den Weihnachtsbaum! Autorin und Buchhändlerin Marah Rikli verrät uns ihre Favoriten – denn es gibt viele gute Gründe, Kindern Bücher zu schenken. Marah Rikli

Ob klein oder gross: Schöne Bücher und Geschichten erwärmen das Herz. Frohe Weihnachtszeit! Foto: Getty Images

Jedes Jahr fühlt es sich für mich im Dezember ähnlich an: Weihnachten schien noch eben in weiter Ferne und «zack» ist es nur noch drei Wochen hin bis Heiligabend. Und dies, obwohl sich meine Weihnachtsstimmung noch in Grenzen hält, es noch viele Projekte bei der Arbeit abzuschliessen gilt, sowie Elterngespräche, Besuchsmorgen und Weihnachtssingen in der Schule anstehen. Kein Wunder, fährt dann ebenfalls jedes Jahr plötzlich der Geistesblitz ein: «Geschenke… machen wir eigentlich Geschenke dieses Jahr?» Vor ein paar Tagen haben wir uns als Familie einmal mehr darauf geeinigt, Geschenke an Weihnachten nicht abzuschaffen, aber sie klein zu halten – und nur für die Kinder ein Päckli unter den Weihnachtsbaum zu legen.