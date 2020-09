Sanierte Schulanlage Schleinikon – Kindergärtler toben jetzt auf dem Spielplatz der Schule rum Seit dem Schulstart nach den Sommerferien haben die Schulkinder in Schleinikon mehr Platz für den Unterricht. Das gilt auch für den Kindergarten. Barbara Gasser

Der Spielplatz auf der hinteren Seite des renovierten Schulhauses in Schleinikon stösst bei den Kindergartenkindern auf grosses Interesse. Foto: Francisco Carrascosa

Die Sanierung und Erweiterung der Schleiniker Schulanlage ist der erste Teil eines umfassenden baulichen Investitionsprogramms in den vier Gemeinden der Schule Wehntal. Die Schulraumplanung für Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf nahm 2013 ihren Anfang. Das Programm ist für die nächsten 20 Jahre ausgelegt. «Wir können jetzt in hellen, modernen Räumen unterrichten. Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl. Mit dem Einsatz von interaktiven Wandtafeln und digitalen Medien sind wir für die Umsetzung des Lehrplans 21 gerüstet», sagt Schulleiter Reto Knöpfel. Diese Sanierung sei ein Schritt in die Zukunft und ein gutes Beispiel für das ganze Wehntal.