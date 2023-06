Bülach – Kindermusical Oliver Twist berührt die Herzen Wenn gegen 200 bunt gekleidete Kinder und Jugendliche für zwei Stunden die Bühne beherrschen, beleben und bespielen – ist mit Sicherheit das Kindertanztheater Doris Sturzenegger im Spiel. Bernie Bernhard

Oliver Twist wird in eine Kinderbande von Taschendieben aufgenommen und in die Kunst des Stehlens eingeführt. Foto: Bernie Bernhard

Nach 25 Jahren erfuhr das Musical Oliver Twist eine Neuinszenierung der Stiftung Kindertanztheater Doris Sturzenegger. Unter Regie von Schulleiterin Isabel Borsinger, Tochter von Doris Sturzenegger, wurde mit den Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren während eines halben Jahres intensiv geprobt. Liebevoll und sensibel eingebettet in das lebhafte Bühnengeschehen wurden auch dieses Mal wieder rund zehn Kinder mit einer Beeinträchtigung. Wie schön war es zu erleben, wie nebst allen anderen Kindern genau diese Kleinen voll aufblühten in ihrer zugeteilten Rolle – ein Erlebnis, das wohl nie in Vergessenheit geraten wird. Der Forstwerkhof Sprengel in Bülach bietet für die Aufführungen eine unnachahmliche Ambiance inmitten des Waldes.

Neue Texte und Lieder für das Musical

Wer kennt nicht die Geschichte von Oliver Twist des englischen Schriftstellers Charles Dickens: die Geschichte des Waisenjungen Oliver Twist, der um mehr Essen bat und aus diesem Grund aus dem Waisenhaus verdingt wurde. Sein Weg führte ihn zu Gaunern und Taschendieben in den düsteren Vierteln von London. Ausnahmslos alle Sprachtexte und Lieder für das Kindermusical wurden neu geschrieben. Auch die Musik ist speziell für das Musical zusammengestellt worden.

Junge Flug-Künstlerinnen

Die düstere Geschichte von Charles Dickens wird fröhlich und farbig interpretiert, ohne den Hintergrund der Kinder in Not, die es in jüngster Zeit wieder vermehrt gibt, zu verschweigen. Nebst dem Tanzen und Singen auf der Bühne begeistern auch junge Flug-Akrobatinnen der Flying Dance School of Circus Art mit ihren wagemutigen Kunststücken. «Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, die strahlenden Kinderaugen sprechen für sich», zieht Isabel Borsinger ein zufriedenes Fazit.

Fehler gefunden?Jetzt melden.