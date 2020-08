Open-Air-Kino trotz Corona-Krise – Kino, Glacé und Sommerstimmung in Niederglatt Es war eine Art Premiere mit Kino: Der Kultur- und Dorfverein Niederglatt organisierte am Wochenende mit dem Open-Air-Kino den ersten Anlass seit Beginn der Corona-Massnahmen. Daniel Grohé

«Moskau einfach!» lockte rund 60 Personen ins Open-Air-Kino an der Glatt. Foto: Francisco Carrascosa

Hier wurde die Corona-Pause abgesagt: Im Open-Air-Kino an der Glatt liess man sich von den Einschränkungen nicht die gute Stimmung verderben. Bereits seit vier Jahren organisiert die Kultur- und Dorfkommission den Anlass auf dem Platz zwischen Kirche und Schulhaus Eichi. Und allen Umständen zum Trotz gab es auch dieses Jahr gab es wieder zwei Filme zu sehen: am Freitag Abend «Moskau einfach!», eine Komödie von Micha Lewinsky. Erschienen ist sie Anfang Jahr, und es geht um die Fichenaffäre. Am Samstag folgte der Jugendfilm «Clara und das Geheimnis der Bären». Claudia Marmo, Mitglied der Kultur- und Dorfkommission, sagt, es seien bewusst nur Schweizer Filme ins Programm genommen worden: «Ich denke, man sollte das unterstützen.»