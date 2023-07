Dielsdorf – Kirche St. Paulus erstrahlt in neuem Glanz Am ersten Sonntag im Juli wurde die sanierte katholische Kirche St. Paulus mit Pfarramt und Saal feierlich eingeweiht. Stefan Seydl, Präsident der Baukommission

Mit über 300 Gästen war die Einweihung der frisch renovierten Kirche in Dielsdorf ein voller Erfolg. Foto: PD

Das symbolisierte Zelt in Sichtbetonbauweise gilt mittlerweile als herausragendes Bauwerk. Im Mai 2021 wurde es in das Inventar der kantonalen Denkmalschutzobjekte mit überkommunaler Bedeutung aufgenommen, was die Wichtigkeit des Bauwerks für Dielsdorf und die Region unterstreicht.

Technisch sanieren, ohne die Architektur zu ändern

Seit dem Bau vor über 60 Jahren wurde die Kirche regelmässig unterhalten, es wurde jedoch keine umfassende Sanierung des Gebäudes und der Ausstattung umgesetzt. Nachdem 2016 Pumpen der über 50 Jahre alten Heizung ausfielen und es zu Einbrüchen ins Pfarrhaus kam, beschloss die Kirchenpflege, dass eine umfassende Sanierung des Gebäudes anstand. Dazu wurde eine Baukommission gegründet, die den Auftrag erhielt, die Kirche mit den Nebengebäuden technisch zu sanieren, ohne die Architektur zu ändern.

Mit dem Projektierungskredit von 2018 wurde die Planung zur Sanierung der Kirche St. Paulus in Dielsdorf ausgelöst, im April 2020 konnte das Bauprojekt abgeschlossen werden. Das Sanierungskonzept umfasst Arbeiten an der Gebäudehülle, am Tragwerk, sowie an den Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen. Des Weiteren wurden alle Gebäudeteile ausgebaut. Der Alte Saal soll im neuen Glanz erstrahlen, das Pfarrhaus zum modernen Arbeitsort für das Seelsorgeteam werden.

Ausserhalb der Gebäude wurde die Umgebung auf der Parzelle von Kirche und Pfarreizentrum aufgewertet. Der Platz beim neuen Eingang zum Pfarrhaus wurde seiner zentralen Rolle auf dem Areal entsprechend hervorgehoben.

Wärme aus 120 Metern Tiefe

Da das Thema Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit zentrale Aspekte der Planung sind, wurden 15 Erdsonden auf der freien Fläche vor dem Eingang in die Seitenkapelle abgeteuft. Diese liefern der neuen Heizung mit Wärmetauscher die erneuerbare Energie aus über 120 m Tiefe.

2022 konnte mit der Realisierung begonnen werden, die Ende Mai 2023 abgeschlossen wurde. Am 2. Juli 2023 fand die feierliche Einweihung der sanierten Kirche statt.

Der Kirchenbau ist markant und prägt das Ortsbild von Dielsdorf. Foto: PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.