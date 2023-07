Streit um Geläut in der Nacht – Kirchenglocken erhitzen in Glattfelden die Gemüter Die Kirchenglocken in Glattfelden läuten nach einer Reparatur neu nicht mehr in der Nacht. Manche begrüssen das – andere sind empört. Manuel Navarro

Das Glockengeläut der reformierten Kirche in Glattfelden sorgt für Unmut im Dorf. Foto: Sibylle Meier

Die Glocken der reformierten Kirche in Glattfelden läuten seit Anfang Jahr nicht mehr so häufig wie früher. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 8 Uhr schweigt die Kirche. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr die Läutordnung geändert.