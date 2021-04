Lösung fürs Gemeindemuseum Regensdorf? – Kirchgemeinde will ihr Mülihuus verkaufen Die Politische Gemeinde Regensdorf möchte das Gemeindemuseum erweitern. Gleichzeitig sucht die Kirchgemeinde einen Käufer für das daneben liegende Mülihuus. Martina Hagenauer

Befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft: Das Mülihuus (links) und der alte Spycher (rechts), in dem seit den 70er-Jahren das Gemeindemuseum untergebracht ist. Foto: Balz Murer

Die einen brauchen mehr Platz, die anderen verfügen über (zu) viel Raum: Was die historisch bedeutsamen Liegenschaften in Regensdorf betrifft, zeichnet sich eine Rochade und damit eine Win-win-Situation ab. Konkret geht es um das Mülihuus, das sich im Besitz der Kirchgemeinde Furttal befindet. Seit letztem Herbst prüft die Kirchgemeinde gemeinsam mit einem Architekturbüro neue Nutzungsmöglichkeiten für ihre Liegenschaften – namentlich sind das die drei Kirchen, die Pfarr- und Kirchgemeindehäuser sowie das Mülihuus in Regensdorf und das Wöschhüsli in Buchs.