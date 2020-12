Betreuungsverband beklagt fehlende Unterstützung – Kitas kommen nicht zur Ruhe Das Warten der Kindertagesstätten hat ein Ende: Die Corona-Entschädigungen vom Staat sind ausbezahlt. Doch die Kitas sind weiterhin im Krisenmodus. Anna Six

Erkältungssaison und Personalengpässe wegen Corona: Manche Kindertagesstätten laufen derzeit am Anschlag. Themenfoto: Michael Trost

Corona hat den Alltag in den Zürcher Kinderkrippen, Hortgruppen und Tagesfamilien verändert. Wo Kleine und Grosse sich sonst sehr nahe kommen, muss jetzt auf Abstand geachtet werden. Das Personal trägt Masken – und sorgt sich, dass die Kinder darunter leiden könnten. Der Kontakt mit den Eltern ist aufs Minimum beschränkt, der jährliche Samichlaus-Besuch in der Kita fiel aus.

Eine gute Nachricht gibt es für die Branche. Der Kanton Zürich hat bis Anfang Dezember 27,4 Millionen Franken an die Betreuungsinstitutionen ausgezahlt (siehe Box). Das Prinzip dieser Entschädigung ist folgendes: Eltern sollen nicht für Krippentage bezahlen müssen, an denen sie ihr Kind zwischen Mitte März und Mitte Juni wegen Corona freiwillig zu Hause behielten. Bereits eingezahlte Beiträge erstattet ihnen die Kita zurück. Andere Betriebe wiederum stellten Elternbeiträge in dieser Zeit gar nicht mehr in Rechnung. Der Ertragsausfall wird nun entschädigt.