Beschwerde gegen Behörden – Kläger aus Opfikon blitzt vor Bundesgericht dreimal ab Weil ihm die Opfiker Sozialbehörde wegen seiner Ex-Freundin die Polizei ins Haus schickte, klagte ein Mann bis vor Bundesgericht. Auch gegen die reformierte Kirche Opfikon zog er ins Feld. Daniela Schenker und Astrit Abazi

Als seine Ex-Freundin wieder zu ihm zog, begannen für den Mann die Probleme. Foto: Pixabay

Gleich drei Beschwerden reichte ein Bewohner der Stadt Opfikon an einem einzigen Tag im Februar 2020 beim Bundesgericht in Lausanne ein. Der Mann wollte damit die Eröffnung von Strafuntersuchungen gegen verschiedene Mitglieder der Sozialbehörde und der reformierten Kirchenpflege Opfikon erwirken. Diesen warf er nämlich gleich eine ganze Liste von Verfehlungen vor.

Ihren Auftakt nahm die Geschichte, die in Lausanne endete, im Jahr 2016 an der Wohnungstür des Mannes in Opfikon. Dort klingelte eines Morgens die Polizei, im Auftrag der Sozialbehörde. Der Einsatz galt jedoch nicht ihm, sondern seiner Wohnpartnerin und langjährigen Ex-Freundin. Diese war wieder bei ihm eingezogen, nachdem sie ihre Wohnmöglichkeit bei einer Kollegin verloren hatte. Bei ihrem Einzug hatte die 53-jährige Sozialhilfebezügerin die Opfiker Sozialbehörde informiert, dass es sich bei dieser Zweierwohngemeinschaft nicht um eine Wiederaufnahme des Konkubinats, sondern um eine reine WG handle. Hätten die beiden im Konkubinat gelebt, wären der Frau insgesamt knapp 500 Franken weniger Sozialhilfe ausbezahlt worden.