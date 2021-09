ARA Kloten-Opfikon – Kläranlage lädt zum Tag der offenen Baustelle Am Samstag, 25. September, können alle Interessierten das 100-Millionen-Projekt für die Zukunft der Abwasserreinigung aus der Nähe betrachten. Alexander Lanner

Noch ist das Areal der Abwasserreinigungsanlage Kloten-Opfikon eine grosse Baustelle. Am Samstag, 25. September, kann dennoch ein erster Eindruck gewonnen werden. Foto: all

Wer schon immer wissen wollte, wohin die Reise nach dem Drücken der Toilettenspülung geht, hat kommenden Samstag Gelegenheit dazu. Die Abwasserreinigungsanlage Kloten-Opfikon (AKO) lädt von 10 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Baustelle ein. Und vor Ort präsentiert die AKO nichts Geringeres als die Zukunft der Abwasserreinigung. Denn seit Juli ist dort der erste Nereda-Reaktor der Anlage in Betrieb. Bis zur Fertigstellung der Anlage 2024 werden drei weitere Reaktoren hinzukommen.

Hinter Nereda verbirgt sich ein neuartiges Verfahren in der Abwasseraufbereitung. Dabei wird das Abwasser nach der mechanischen Reinigung nicht mehr in weitere Klärbecken entlassen, sondern in die Nereda-Reaktoren gepumpt. Dort sorgen spezielle Mikroorganismen in einem Zusammenspiel von Luft, Wassermenge und Zeitdauer dafür, dass das Abwasser gereinigt wird. Im Gegensatz zu den grossen Klärbecken benötigen die Nereda-Reaktoren weniger Platz und Energie. Zudem besteht bei diesem Verfahren der anfallende Klärschlamm aus einem dichteren, grösseren und schwereren Granulat als bisher, welches sich schneller vom gereinigten Wasser absetzt.