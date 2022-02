ARA im Unterland rüsten auf – Kläranlagen filtern Medikamente und Kosmetika aus dem Abwasser In Bassersdorf und Buchs haben sie die Kläranlagen schon. In Opfikon, Niederglatt und Regensdorf bauen sie sie noch: die Reinigungsstufe für Mikroverunreinigungen. Anna Bérard

Für eine bessere Wasserqualität in Seen, Bächen und Flüssen sollen die Kläranlagen Mikroverunreinigungen durch Arzneimittel, Hormone, Kosmetika und Materialschutzmittel besser abbauen. Archivbild: Madeleine Schoder

In den Bächen und Flüssen schwimmen Rückstände von Reinigungsmitteln, Medikamenten und Kosmetika mit. Die Wirkstoffe in diesen Produkten können die meisten Kläranlagen nicht vollständig aus dem Abwasser entfernen. Besonders im dicht besiedelten Unterland sind die sogenannten Mikroverunreinigungen in den Gewässern zunehmend ein Problem – sowohl für die Fische und die anderen Lebewesen im Wasser als auch für die Bevölkerung, die auf sauberes Trinkwasser angewiesen ist.