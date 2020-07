Kultur im Quartier – Klamauk mit Tiefsinn – Corona-gerecht dargeboten in Eglisau In kleinen Lokalen zusammenzukommen, ist derzeit keine gute Idee. Also drehen die Künstler den Spiess um und gehen heraus. Gemäss Konzept dorthin, wo das Publikum wohnt. Am Sonntag wurde Eglisau bespielt – und bespasst. Ursula Fehr

«Kultur im Quartier» heisst der Anlass. Im Bild eine Lesung mit Matto Kämpf (stehend) und Rolf Hermann. Foto: Sibylle Meier

Kaum haben die Gäste aus sehr nah und ganz fern ihre Sitzplätze ergattert, geht es schon los: «Isch es wohr, dass ...?»-Postkarten, die Matto Kämpf, Autor, Filme- und Theatermacher in währschaftem Berner-Oberländer-Dialekt zum Besten gibt. Hat es die Ballerina in Gstaad – federleicht und anmutig – tatsächlich vom Balkon «gluftet»? Was sachte anfängt, wird gruslig und landet unvermutet im schauerlichen Fazit. Doch die Überzeichnungen sind so grotesk und absurd, dass sie alles Schwere und Düstere in herzhaften Lachsalven auflösen.