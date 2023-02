Mikaela Shiffrin

Riesenslalom-Weltmeisterin ist die Amerikanerin tatsächlich noch nie geworden. Am Mittwoch sorgte sie mit der Trennung von ihrem langjährigen Coach Mike Day für Schlagzeilen. Sie hätte die Zusammenarbeit Ende Saison beenden wollen, der Coach aber veliess das Team sofort und ist bereits abgereist. Es soll hochemotional zu und her gegangen sein, wie offenbar immer wieder mal in der Vergangenheit. Wie sie die Angelegenheit belasten wird, bleibt abzuwarten.