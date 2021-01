Halbzeitbeginn

Die Spieler sind zurück auf dem Rasen. Und die Frage stellt sich: Fällt heute noch ein Tor im Letzigrund? Für die Liechtensteiner wäre es das zweite Zu-null-Spiel in Folge, blieben sie doch am Sonntag gegen YB erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer. Aber so weit sind wir noch lange nicht.