Interview mit Bitcoin-Berater – «Klar sind Kryptos gefährlich, aber sie sind auch magisch» Rino Borini coacht im House of Satoshi an der Zürcher Langstrasse Kunden im Umgang mit digitalen Währungen. Wer investiere, müsse seine Emotionen im Griff haben, sagt er. Tim Wirth

Seit Dezember 2020 gibt es das House of Satoshi. Hier dreht sich alles rund um digitale Währungen. Foto: Dominique Meienberg

Eine Werbeagentur? Ein Co-Working-Space? Auf jeden Fall sieht das House of Satoshi neben der Olé-Olé-Bar an der Langstrasse nicht wie ein Ort aus, an dem über Geld geredet wird: eine Flasche Gin im Schaufenster, orange Wände, ein langer Holztisch. Oder wie Gründer Rino Borini sagen würde, der früher in einer Bank gearbeitet hat: «Bei uns ist alles ‹handsome›.»