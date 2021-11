Zweckverband GWS im Rafzerfeld – Klares Ja zu revidierten Verbandsstatuten Jetzt liegt auch noch das letzte Resultat der Abstimmungen vom Wochenende vor: Jenes zu den Statuten des Zweckverbands Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) Martin Liebrich

Neue Statuten für die Grundwassergewinnung. Im Rafzerfeld gab es ein klares Ja. Foto: Tages-Anzeiger (Archiv)

Der Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) erhält neue Statuten. Die Stimmberechtigten nahmen sie mit 9719 zu 1119 an. Die Stimmbeteiligung lag bei 53,24 Prozent. Die GWS wird gebildet durch die Politischen Gemeinden Bülach, Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen, Wil (Kanton Zürich) sowie die Einwohnergemeinden Buchberg und Rüdlingen (Kanton Schaffhausen). Das klare Resultat hatte sich bereits am Sonntag abgezeichnet, doch hatte da noch die Meldung aus den beiden Schaffhauser Gemeinden gefehlt.

Interessant ist ein Blick auf die Resultate aus den einzelnen Gemeinden. Die Stimmbeteiligung lag in Bülach bei 47,84 Prozent, was in diesem Fall der tiefste Wert ist. In Buchberg und Rüdlingen wurden dagegen 100 Prozent erreicht. In Wasterkingen lag die Beteiligung bei 55,35 Prozent, in Hüntwangen bei 55,58, Rafz bei 58,75, in Eglisau bei 59,39 und in Wil bei 64,24. Die Ja-Anteile in den Gemeinden: In Buchberg und Rüdlingen gab es keine einzige Gegenstimme, in Wil waren 92,82 Prozent für die Vorlage, in Wasterkingen 92,76, in Eglisau 91,40, in Rafz 91,23, in Hüntwangen 90,85 und in Bülach 87,48.

Martin Liebrich ist stellvertretender Chefredaktor beim «Zürcher Unterländer». Er arbeitet seit 1999 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.