Sekundarschule Nägelimoos - Klasse in Kloten in Quarantäne

Wie die Stadt Kloten auf ihrer Website mitteilt, muss eine Klasse der Sekundarschule Nägelimoos in Quarantäne. Dies, nachdem zwei Jugendliche positiv an Covid-19 erkrankt sind. Die kantonale Tracing-Stelle reagierte und schickte die Klassenkameradinnen und -kameraden in Quarantäne. Diese dauert bis 8. September. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden durch die Klassenlehrperson und die Schulverwaltung informiert, wie es weiter heisst.

Diese Mitteilung kommt nur einen Tag, nachdem bereits an der Primarschule Feld in Kloten weitere Fälle von Corona-Infizierten unter der Schülerschaft aufgetaucht waren. Eine Klasse befindet sich dort bereits in Quarantäne. Nun wurde aber ein weiteres Kind positiv auf das Virus getestet. In Rücksprache mit dem kantonalen schulärztlichen Dienst wurde die Quarantänedauer deshalb verlängert.

Die Ansteckungen unter Schulkindern sind im ganzen Kanton auf Rekordhöhe geschnellt. Insgesamt wurden bis am Mittwoch rund 90 Ereignisse registriert. An einigen Schulen wird deshalb überlegt, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Noch lange nicht überall wird regelmässig getestet.

