Umbau Flügelsaal Musik Hug – Klassik Bülach muss bald ins Exil Das nächste Klassik-Bülach-Konzert ist das vorerst letzte im Flügelsaal. Musik Hug baut um. Ob die namhafteste Konzertreihe der Stadt dorthin zurückkehren wird, ist offen. Florian Schaer

Der Flügelsaal in Bülach bietet Konzertierenden nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern auch eine selten übertroffene Auswahl an Instrumenten vor Ort. Foto: zvg

Ihr Klavierrezital, mit dem die französische Pianistin Lise de la Salle am 25. September in Bülach auftritt, widmet sie ganz dem Tanz. Saint-Saëns und Ravel liefern den «ésprit français», Bartók oder Skrjabin liefern die slawischen Ideen, Piazzolla oder Ginastera die spanischen – Amerika schliesslich ist unter anderem mit Gershwin vertreten. Es ist das vorläufig letzte Klassik-Bülach-Konzert, das im Flügelsaal von Musik Hug stattfinden wird. Denn ab Oktober muss die Konzertreihe in den 250 Meter Luftlinie entfernten Saal der Musikschule Zürcher Unterland (Vetropack Hall) ausweichen. Musik Hug baut den Flügelsaal sowie die angrenzenden Räume um.