Modeschau in Bülach – Kleider aus respektvoller Produktion Souls of Rock steht für Bekleidung, deren Weg der Herstellung minutiös nachverfolgt werden kann. Die aktuelle Kollektion wurde im Kulturzentrum Kantine in Bülach präsentiert. Renato Cecchet

Daniel und Tina Frey präsentierten Kleider und andere Produkte von Souls of Rock in der Kantine Bülach. Foto: Renato Cecchet

Wer sich ein T-Shirt oder Kapuzenpullover kauft, denkt möglicherweise wenig bis gar nicht darüber nach, welchen Entstehungsweg das Kleidungsstück hinter sich hat. Da die dafür nötige Baumwolle am besten in tropischen und subtropischen Gebieten wächst, werden Kleider vielfach auch dort verarbeitet, zum Beispiel in asiatischen Ländern wie Indien, China, Pakistan oder Bangladesh. Diese Produkte sind meistens billig, die Zustände in den Produktionsstandorten für viele der in Fabriken Arbeitenden schlecht. Sie schuften für einen Lohn, der kaum zum Leben reicht.