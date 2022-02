Skifahren in Österreich – Klein gegen Gross – zwei Familienskigebiete im Vergleich Das Montafon in Vorarlberg ist äusserst beliebt bei Schweizer Wintersportlerinnen und -sportlern. Ein Test zeigt: Familien kommen in höchst unterschiedlichen Skigebieten voll auf ihre Kosten. Christian Schreiber

Silvretta Montafon zählt mit 140 Pistenkilometern zu den Mega-Skigebieten Österreichs. Foto: Getty Images

Die Qual der Wahl: Im Montafon warten nach der Zwangspause der letzten Saison wieder fünf Skigebiete mit 250 Pistenkilometern auf Wintertouristen aus der nahen Schweiz. Wie kinderfreundlich sind die weissen Reviere im äussersten Westen Österreichs?

Wir haben für einen Vergleich zwei unterschiedliche Gebiete getestet: Silvretta Montafon und Golm, Gross gegen Klein. Wer hat im imaginären Rennen um Familientauglichkeit die Skispitze vorn?

Pisten: Rummel oder gefühlt mehr Platz?

Seit einem Zusammenschluss 2011 zählt die Silvretta dank 140 Pistenkilometern zu den Mega-Skigebieten Österreichs. Der überwiegende Teil der Abfahrten ist anspruchsvoll (rot). Sieben schwarze Pisten, Snowpark, Freeridecross, Renn- und Speedstrecke – alles da. An Spitzentagen aber auch bis 20’000 Gäste, wenngleich Corona derzeit für weniger Betrieb sorgt. Kurzum: Es geht sportlich zu und manchmal eng her.

Das Skigebiet von Golm ist mit 45 Pistenkilometern vergleichsweise überschaubar. Foto: Getty Images

Am Golm vergnügen sich maximal 6000 Skifahrerinnen und Snowboarder auf 45 Pistenkilometern und gefühlt mehr Platz. Familien können auch in der Hochsaison die Breite der Pisten nutzen, um mit den Kids sanfte Bögen zu ziehen. Man braucht nicht ständig besorgt nach Rasern Ausschau zu halten. Zwei Drittel der Abfahrten sind blau beschildert, der Rest rot. Die Crossstrecke Golm-X mit Steilkurve, Kamelbuckel und Kickern ist auch für kleine Kinder machbar.

Erste Zwischenzeit im Skigebietrennen: Der Golm liegt in Führung, weil die Pisten einfacher sind und der Wohlfühlfaktor höher ist.

Verpflegung: Ketchup für die Kleinen

Auffällig ist vor allem, dass in jeder der besuchten Hütten freundliches Personal parat steht, das trotz Stress und Hektik zur Mittagszeit immer die Ruhe bewahrt, penibel die Sonderwünsche der Kinder notiert und ihnen minutenschnell Schnitzel mit Pommes und Spaghetti serviert. Ketchup wird sofort nachgereicht, obendrauf gibts noch einen Lolli. Die Preise für die Speisen sind fair, aber bei Getränken für die Kinder wird schon mal ordentlich zugelangt. Am Golm können sich die Skifahrerinnen durch fünf Hütten futtern, vier davon mit Bedienung – ideal, wenn man mit Kindern unterwegs ist.



Logischerweise bleibt die Auswahl in der Silvretta grösser: Acht Hütten haben im Winter geöffnet, verfügen zumeist über zwei und mehr Restaurants, sodass man fast überall zwischen Bedienung und Selfservice wählen kann. Ein Muss ist die Nova Stoba, die auf den ersten Blick durch ihre schiere Grösse mit normalerweise knapp 3000 Sitzplätzen (innen und aussen) zwar ungemütlich wirken mag. Aber es gibt eine Vielzahl an kleinen Räumen mit Bauernstuben-Atmosphäre. Wer es edel mag, Wert auf hochwertige Weine und Fine Dining legt, steigt mit den Skischuhen ins oberste Stockwerk zum Vinnova.

Zweite Zwischenzeit: Weil das Angebot grösser ist und auch Gourmets auf ihre Kosten kommen, holt die Silvretta den Rückstand auf. Beide Skigebiete liegen nun gleichauf.

Noch gilt 2-G Infos einblenden Anreise: Mit dem Auto nach Feldkirch, auf der österreichischen A14 ins Montafon. Mit der Bahn via Buchs SG nach Bludenz, Schruns, weiter per Bus. Unterkunft: Montafoner Hof, Tschagguns, exzellente Küche, gute Lage. Familienzimmer/Appartement für 2 Erwachsene/2 Kinder mit HP ab 500 Euro; www.montafonerhof.com Skipässe: Golm: Tageskarte 53.50 Euro (Erwachsene), 31 Euro (Kinder). www.golm.at

Silvretta: 59 Euro/ab 33.90 Euro; www.silvretta-montafon.at Corona: Aktuell gilt in Österreich/Vorarlberg FFP2-Maskenpflicht, auch auf Bahnen und Liften, sowie die 2-G-Regel. Ab 19. Februar 3-G in Gastronomie und Hotellerie; www.austria.info/sicheres-reisen Allgemeine Infos: www.montafon.at

Bahnen und Lifte: Sicherheit ist garantiert

Auch hier gibt es nichts zu meckern. Schlepplifte sind nicht in Sicht. Ausnahmen bilden die Anfängerareale, wo Tellerlifte zum Einsatz kommen. Hüben wie drüben nimmt der Skifahrer durchwegs auf modernen Sesselliften Platz, die meist über Hauben und teils auch über Sitzheizung verfügen.

Klar erkennbar am Golm (neun Transportanlagen): Das Sicherheitslevel für Kleinkinder ist auf höchstem Niveau. Die Trittbügel der Sessellifte schliessen tiefer, sodass die Kleinen nicht durchrutschen können. An den Hauben sind Schlaufen angebracht für kurze Arme.

In puncto Sicherheit hält die Silvretta (35 Anlagen) mit, in Sachen Komfort auch. Denn die 40 Jahre alte Valisera-Bahn ist Geschichte. Die neuen Zehnergondeln bieten Sitzheizung und eine Halterung für Ski im Innenraum.

Letzte Zwischenzeit vor dem Ziel: Der Golm liegt vor allem dank Sicherheit und Komfort für Kinder wieder knapp in Führung.

Kindergelände/Skischulen: Betreuung über Mittag

In der Silvretta ist es eine Herausforderung, als Neuling den Überblick zu bekommen. Es gibt drei Skischulen und fünf unterschiedliche Anfänger-/Kindergelände. Zwei liegen im Tal, drei am Berg. Immerhin: Dort ist der Treffpunkt am Morgen mit einer einzigen Gondelfahrt zu erreichen. Am Hochjoch sind die Zeiten so getaktet, dass die Kurse für Kinder jeweils 15 Minuten vor jenen der Erwachsenen beginnen und enden. So kommen auch Mama und Papa rechtzeitig zum Skiunterricht.

Konzepte und Infrastruktur in der Silvretta und am Golm ähneln sich. Bei Bedarf werden die Kinder über Mittag betreut und erhalten ein (kostenpflichtiges) Mittagessen.

Am Golm gibt es Gratis-Betreuung für Kinder von drei bis sechs Jahren, die nicht Ski fahren. Auf der Silvretta bieten zwei von drei Skischulen (Hochjoch und Noviclub) diesen Service – allerdings gegen Bezahlung. Beide Skigebiete verfügen über Familienräume für Pausen und zum Aufwärmen für Selbstversorger.

Zieleinlauf: Der Final geht unentschieden aus. Deshalb passiert der Golm in der Gesamtbewertung mit hauchdünnem Vorsprung die Ziellinie.

Fazit

Familien mit Anfängern oder Kindern bis zehn Jahren sind am Golm besser aufgehoben. Die Silvretta punktet dagegen bei geübteren Skifahrerinnen ab zwölf Jahren, die auch sportliche Abfahrten und anspruchsvolleres Gelände mögen.

