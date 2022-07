Sweet Home: Poolblau in der Wohnung – Kleine Abkühlung gefällig? Das leuchtende Blau ist zwar keine typische Wohnfarbe, aber es tut dem Zuhause trotzdem gut, wie diese 10 coolen Inspirationen zeigen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die Kühle

Küche mit poloblauen Kacheln. Tableware und Foto: Nordal

Also eigentlich hatte ich hier eine Esszimmergeschichte geplant. Doch es ist ganz einfach viel zu heiss dafür. Momentan möchte man am liebsten nur irgendwo im Wasser stehen, es plätschern hören oder sich von einer Welle davontragen lassen. Ein bisschen kann das eine ganz bestimmte Farbe: das Poolblau. In dieser Küche wurde ein heller Ton davon gewählt für die Kacheln an der Wand. Keine gute Idee für ein Esszimmer, aber für eine Küche oder ein Bad. Zusammen mit Schwarz wird es sehr elegant und wenn man dann noch frische Muscheln und kühlen Wein serviert, ist auch der heisseste Sommertag cool und kühl.

2 — Die Farbe

Magische Anziehungskraft: Das leuchtende Blau der Swimmingpools. Foto: Pinterest .

Es ist grell, cool, kühlt und strahlt eine magische Anziehung aus: Das Poolblau. Das Blau des Wassers wird in den Swimmingpools mit entsprechendem Anstrich oder Kacheln unterstützt. Auch wer viel lieber im See oder Meer schwimmt, kann der Faszination Swimmingpool nicht ganz entsagen. Sie sind und bleiben verbunden mit Musse und Luxus und Inbegriff eines sorglosen Lebens.

3 — Das Regal

Zum Abtauchen: Regalsystem von Montana mit integrierter Sitzfläche. Foto über: @celinehallas

In der Wohnung sind Möbel in grellem Poolblau Hingucker. Sie haben eine ähnliche, magische Anziehungskraft wie ein Pool, dessen Wasseroberfläche mit dem Sonnenlicht flirtet. Céline Hellas, Fotografin, Künstlerin, Interiordesigner und Farben Connaisseur hat ihre Wohnung in Kopenhagen alles andere als eintönig eingerichtet. Lassen Sie sich auf ihrem Instagram von ihren wunderschönen farbigen Einrichtungsideen verführen. Hier hat sie Stauraum mit Sitzplatz verbunden. Das ist ihr gelungen mit dem Regalsystem von Montana, das nicht nur durch seine schlichte Formgebung besticht, sondern auch mit seinen vielen betörenden Farben - wie eben diesem tiefen, leuchtenden Swimminpoolblau.

4 — Der Anstrich

Poolblau lackiertes Regal mit Büchern und Muscheln. Foto: MKN

Meine zwei Bücherregale im Wohnzimmer habe ich einmal als günstige Fotomuster bei einem Fotoshooting erstanden. Ich mochte die Form. Sie zeigen einen dezenten klassischen Landhauslook. Aber es waren billige Regale und ich wollte sie unbedingt farbig. Damals wohnte ich viel cooler und mochte vor allem kühle Farben. Die Wahl für ein leuchtendes Swimmingpoolblau war schnell getroffen. Und irgendwie haben die beiden Regale in ihrer so «unwohnlichen» Farbe überlebt. Auf meinem Instagram sehen Sie wie sie im Raum aussehen. Wir haben eine farbige Wohnung, weil schöne Farben zum Glück beitragen. Meiner Meinung nach brauchen Farben andere Farben und sie dürfen auch leuchten. Bloss einfach schrill zu sein finde ich allerdings uncool. Denn das wirkt unruhig und unwohnlich. Auch mit starken Farben kann man Harmonie schaffen. Folgen Sie mir doch auf Instagram, wenn Sie Lust haben ein wenig hinter die Kulissen zu schauen.

5 — Die Souvenirs

Poppiges Stauraum-Objekt aus den Seventies. Foto: Vitra

Kürzlich habe ich einige Male über Setzkasten geschrieben. Hier, und auf meinem Newsletter, welcher ein wichtiger Teil von Sweet Home geworden ist. Setzkästen wurden früher in Druckereien benutzt für die Buchstaben. In den Siebziger Jahren wurden Sie zum Einrichtungstrend und man wollte einfach einen solchen Kasten, der nicht selten eine Schublade war, an die Wand hängen und kleine Ding darin ausstellen. So ziemlich genau in dieser Zeit hat Dorothee Becker das Uten.Silo entworfen. Ein poppiges Objekt, in dem sich Utensilien verstauen lassen. Es ist auch in einem frischen Poolblau erhältlich und passt eigentlich überall rein. Erhältlich bei Vitra zu 335 Fr.

Tipp: Das Uten.Silo gibt übrigens ein sehr gutes Hochzeitsgeschenk ab.

6 — Der kleine Tisch

Hingucker: Schmuckstück und geliebter Beisteher. Foto über: @folie_chambre

Fein und farbig sind die Eigenkreationen des wunderbaren Folie Chambre. Das Designstudio schafft es Tradition und Moderne auf frische Art zusammenzubringen. Diese kleine Tisch, der in frischem Hellblau leuchtet ist ein schönes Beispiel dafür. Sein Fuss dreht sich wie eine Schraubenwinde. Lackierter Tisch von Folie Chambre zu 400 GBP.

7 — Die Wellenbank

Die neue Welle im Designbereich, schön und wohnlich interpretiert. Foto: Gustav Westman

Gustav Westman ist ein junger dänischer Designer, der mit seinen Kreationen gerade ganz viele begeistert. Zu seien poppigen, charmanten Werken gehört auch diese blaue Wellenbank. Ein Hingucker, auf den zu setzen es sich lohnt. Die Bank ist zum Sitzen da, kann aber auch als attraktives Ablagemöbel eingesetzt werden. Die Bank von Gustav Westmankann man über seine Webseite beziehen, zu 1’400 Euro.

8 — Der Arbeitsplatz

Die Fahrt ins Blaue führt hier ins Homeoffice. Foto: @celinehallas

Ist das nicht schön, wenn man bei der Arbeit immer blau machen kann. Das muss sich Céline Hallas gedacht haben, als sie sich diese kleine Arbeitsecke eingerichtet hat: Blaue Wand, blauer Tisch, blauer Stuhl - himmlisch. Noch mehr farbige Einrichtungsideen entdecken Sie auf dem Instagram von Céline Hallas. Sie hat übrigens auch eine eigene Farbkollektion die man hier kaufen kann.

9 — Der Totallook

Sinnlicher Raum, ganz in leuchtendem Blau gestrichen. Interiordesign und Foto: Nicola Harding

Noch stärker ist Poolblau in diesem Raum eingesetzt und das erst noch im Totallook. Hier wurde nämlich nicht nur die Wände, sondern auch das Holzwerk und die Decke gestrichen. Auf dem Boden liegen zudem blaue Teppiche. Ein Raum, in den man richtig eintauchen kann und dessen sinnliche Wirkung mit dem grünen lackierten Schrank vervollkommnet wurde.

10 — Die Eleganz

Poolblaues Zuhause für Bücher und Trouvaillen. Foto über: @trouvaille_spirig

Zum Schluss noch ein sehr gelungenes Beispiel aus der Schweiz. Dieses Regal und die Leiter stehen nämlich in der Wohnung von Marlise und Roland Spirig in Widnau SG. Marlise betreibt das bezaubernde Brocante Geschäft Trouvaille. Daheim integriert sie solche Trouvaillen auf gekonnte und elegante Art. So wurde hier ein Holzregal und eine antike Leiter in einem frischen, kühlen Poolblau gestrichen. Die Wände zeigen ein sehr dunkles Waldgrün von Farrow&Ball, das zeigt, dass man Poolblau auch auf eine ganz chice Art in die Einrichtung integrieren kann.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

