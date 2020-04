Lockerung des Lockdown – Kleine Läden drängen auf baldige Wiedereröffnung Wirtschaftsorganisationen, Gewerbeverbände und der Regierungsrat sind unzufrieden, dass kleine Läden geschlossen bleiben müssen. Betroffene Gewerbler erzählen, was der Stillstand für sie bedeutet. Michel Wenzler



Kleidergeschäfte haben das Nachsehen – sie müssen noch immer zubleiben. Symbolfoto: Keystone

Baumärkte und Gartencenter gehen am Montag wieder auf, kleinere Läden hingegen bleiben zu. So hat es vergangene Woche der Bundesrat beschlossen. «Das ist sehr unglücklich für uns», sagt Carole Hennessy. Sie führt in Dielsdorf das Gschänk- und Schilderhus und hat dort unter anderem auch Produkte im Sortiment, die man ab nächster Woche in Gartencentern kaufen kann. Darunter sind Dekorationsmaterial, Gartengnome und vieles mehr.