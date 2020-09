Buchser Strasse erschliesst Dälliker Land – Kleine Quartierasse sorgt in Buchs für rote Köpfe Die Buchser Gemeindeversammlung entschied, die Grenzstrasse zwischen Buchser und Dälliker Industrie zu sanieren. Welche Gemeinde mehr von der neuen Strasse profitieren wird, gab Anlass zu Diskussionen. Anna Bérard

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Donnerstagabend hat eine Strassensanierung für rote Köpfe gesorgt. Foto: Michael Caplazi

Dass die Grenzstrasse zwischen Buchs und Dällikon in einem schlechten Zustand ist, darüber schien man sich an der Buchser Gemeindeversammlung am Donnerstagabend einig zu sein. Dass die rund 100 Meter lange Quartierstrasse im Industriegebiet allerdings gerade dieses Jahr saniert werden muss, das passte einigen Votanten nicht.