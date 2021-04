Leichtathletik: Laufday in Eglisau – Kleiner Rahmen, grosse Emotionen Der 13. Austragung des Laufdays Eglisau ist eine doppelte Pionierrolle zugekommen: Sie war die erste Laufveranstaltung des Jahres in der Region. Und sie stand erstmals einzig Kindern und Jugendlichen offen. Jörg Greb

Keine Massen, aber mehr Teilnehmerinnen als gedacht: Die Embracherin Zoe Fürst (Startnummer 93) und ihre Konkurrentinnen am Start der ältesten Kategorien in Eglisau. Foto: Francisco Carrascosa

Ausserordentlich nervös sei sie gewesen, sagt Zoe Fürst. Schliesslich lag ihr bis dato letzter Wettkampf Pandemie-bedingt «eine halbe Ewigkeit zurück». Dass sie am zweiten Sonntag im April in Eglisau zu ihrem ersten offiziellen Rennen des Jahres 2021 antreten konnte, war alles andere als selbstverständlich. Laufwettkämpfe kommen in der Schweiz derzeit kaum zur Austragung. Darum befand die 15-Jährige aus Embrach: «Cool, dass dieser Lauf wieder organisiert worden ist und cool, wie es sich angefühlt hat.»

Zoe Fürst ist eine begeisterte Läuferin. Nachdem sie vor rund zehn Jahren am von Olympiasiegerin Nicola Spirig portierten Bülacher Triathlon auf den Geschmack von Ausdauer-Prüfungen gekommen war, schloss sie sich der LA TV Kloten an. Dort liess sie sich vielseitig schulen. Das Laufen aber bereitete ihr die grösste Freude. Und so begann sie immer mehr, sich zu spezialisieren und zu konzentrieren. Daher trainiert sie nun auch in der TG Hütten, der unter anderem die Steeple-EM-Zweite und neuen Marathon-Schweizer-Rekordhalterin Fabienne Schlumpf angehört. Fürst ist Mitglied der Nachwuchsgruppe des Vereins. Dort gefällt es ihr derart gut, dass sie den aufwändigen Anfahrtsweg nach Uster in Kauf nimmt – dem Elterntaxi sei Dank.