Sweet Home: Homestory – Kleines Paradies in der Grossstadt Farbige Wände, Tapeten und mit Liebe ausgesuchte Möbel machen die Neubauwohnung von Marc-André Capeder und Luis Martins freundlich, warm und einzigartig. Marianne Kohler Nizamuddin Rita Palanikumar (Fotos)

Lange suchten Marc-André Capeder (links) und Luis Martins nach einer grösseren Wohnung, denn die schnuckelige Dachwohnung im Zürcher Kreis 4, in der sie lange gewohnt hatten, wurde einfach zu klein für das Paar. In diese Wohnung in Altstetten zogen sie 2019 und sind so glücklich, dass sie nun viel lieber daheim sind und weniger ausgehen. Marc-André Capeder ist Journalist und leitet den Lifestyle-Channel von «20 Minuten», Luis Martins ist stellvertretender Store Director bei Saint Laurent in Zürich. Beide lieben das Wohnen, die schönen Dinge und richten von Herzen gerne ein, was ihre Wohnung nicht nur freundlich, sondern auch stilvoll und persönlich macht.