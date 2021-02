Grosseinsatz läuft – Kleinflugzeug stürzt in Bodensee – Pilot gerettet Beim Anflug auf den Flughafen Altenrhein ist ein Kleinflugzeug verschwunden. Die Rettungskräfte fanden es kurz darauf im Bodensee, der Pilot wurde ins Spital gebracht.

Blick aus dem Fenster eines Jets in Altenrhein. Foto: Symbolbild Keystone

Ein über dem Bodensee vermisstes Flugzeug ist vor Staad SG gefunden worden. Das mit nur einem Piloten besetzten Kleinflugzeug stürzte beim Landeanflug auf den Flughafen Altenrhein in den See. Der Pilot konnte durch die Rettungskräfte aufgefunden werden. Er sei ansprechbar gewesen und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden, teilte die St. Galler Polizei am Donnerstagmittag mit.

Die Umstände, die zum Absturz geführt haben, sind noch unklar. Die Sicherung der Unfallstelle und die Tatbestandsaufnahme laufen in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST. Im Einsatz sind mehrere Patrouillen und Sonderfunktionen der St. Galler Kantonspolizei, die internationalen Seerettungsdienste, die Rega sowie örtliche Feuerwehren.

Die Unfallstelle sei vom Ufer aus nicht einsehbar. Über dem Bodensee liege dichter Nebel, informierte die Polizei.

SDA