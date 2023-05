Serie «Queen Cleopatra» – «Kleopatra war schwarz» – Netflix sorgt für Kontroverse Die vorab vieldiskutierte Dokuserie «Queen Cleopatra» ist gestartet. Sie ist in Teilen eindeutiger und damit einfältiger, als sie müsste. Moritz Baumstieger

Imperien streiten darum, wer den anderen schluckt: «Queen Cleopatra» erzählt eine zeitlose Geschichte. Foto: PD

Wenn al-Jazeera irgendwann auf die Idee käme, die Geschichte der Familie Murdoch mit, sagen wir mal, asiatischen Hauptdarstellern zu verfilmen – wie fände man das in Australien, wo der Medienmogul herkommt, wie fände man das in den USA, wo seine Medien für Teile der Bevölkerung fast schon so etwas wie identitätsstiftend geworden sind?

In den Metropolen wäre man wahrscheinlich amüsiert. Den Eigner teils verdeckt, teils offen xenophober Blätter und Sender nicht von einem Weissen darstellen zu lassen, das hätte eine ironische Pointe. Im Fox-News-Stammgebiet abseits der Küsten in den USA, im australischen Outback: wären manche vielleicht not amused.

Ägyptische Anwälte wollten den Streamingdienst verklagen.

Eine historische Rolle rückwärts und ein Wechsel der Kontinente führt von Murdoch zur letzten Pharaonin Ägyptens, Kleopatra. Schon oft in Filmen dargestellt, von Elizabeth Taylor, Angelina Jolie, Lady Gaga und Gal Gadot. Als Letztere in die Rolle schlüpfte, gab es Aufregung am Nil, Gadot stammt aus Israel, einem Land, mit dem die Nachfahren der alten Ägypter zwar ein Friedensvertrag verbindet, aber keine Zuneigung.

Fast noch grösser aber war die Aufregung, als Netflix eine Dokumentation mit der Britin Adele James ankündigte, den zweiten Teil von Jada Pinkett Smiths Serie «African Queens». Die Hauptdarstellerin Adele James und damit Kleopatra: ist schwarz.

Ägyptische Anwälte wollten den Streamingdienst verklagen, die Regierung in Kairo sah sich genötigt, in einem Tweet darauf hinzuweisen, dass die letzte Pharaonin «helle Haut, eine hervorstehende Nase und dünne Lippen hat», schliesslich stammt sie von einer griechischen Dynastie ab. Klügere Köpfe im Land wiesen darauf hin, dass Netflix hier eine westliche Debatte ins alte Ägypten verlegt, nämlich die über die Repräsentation von Schwarzen in der Kulturindustrie, weniger kluge reproduzierten plumpe Rassismen, von denen auch die dunkelhäutigeren Oberägypter und Nubier einiges berichten könnten.

Nun ist die vierteilige Serie gestartet, und ihre ersten Minuten sind durchaus geeignet, den Puls solcher Zuschauer noch etwas hochzutreiben. Am Ende des Vorspanns raunt Serienmacherin Pinkett Smith zwar noch: «Kleopatra – nur wenige wissen, wer sie wirklich war» – doch bald darauf schon sitzt Professorin Shelley Haley im Bild, Altertums- und Afrikawissenschaftlerin, und weiss es ganz genau.

Sie spricht von den Erinnerungen an ihre Grossmutter, «egal, was sie dir in der Schule erzählen», habe die ihr immer gesagt: «Kleopatra war schwarz.» In den vier 45-minütigen Folgen wird das Attribut «afrikanische Königin» fast mantraartig wiederholt, was geografisch ja fraglos richtig ist. Es wird die Geschichte einer selbstbestimmten, gebildeten und sinnlichen Frau erzählt, die ihren Weg ging, egal, was Julius Cäsar, Mark Anton und die Welt dachten. Die Geschichte der letzten ägyptischen Königin ist hier vor allem eine des Empowerments – und das nicht gerade auf die subtile Art.

Symbol des Empowerments: Adele James in «Queen Cleopatra». Foto: PD

Mit dieser sehr entschiedenen Kleopatra-Erzählung gibt sich die Serie eindeutiger und damit einfältiger, als sie eigentlich ist: Dass das Bild von Kleopatra ständig wechsle, wird durchaus thematisiert. Kleopatra sei letztlich ein Chamäleon – was nicht nur im Sinne der Hautfarbe zu verstehen ist. Aber eben doch auch ein bisschen: Islam Issa, ein Historiker, der neben vielen Expertinnen zu Wort kommt, gibt lächelnd zu: Er liebe es, sich die Königin in etwa so wie sich selbst vorzustellen – mit lockigem Haar und hellbrauner Haut.

Abgesehen von Identitätspolitik verhandelt «Queen Cleopatra» in nachgestellten Szenen aber auch die harte Machtpolitik in Alexandria, Rom, Theben und Ephesos kurz vor dem Jahr null – und hier kommt wieder die Familie Murdoch ins Spiel. Was Kleopatra da treibt, das ist ein Prequel der aktuellen Serie «Succession» mit anderen Mitteln. Familienmitglieder kämpfen um einen Thron, wobei Kleopatra hier ziemlich im Vorteil ist: Mord war im Streit zwischen Geschwistern damals noch kein Tabu.

Imperien streiten darum, wer den anderen schluckt, neues Geld und alter Adel ringen um die Vormacht, schmierige Berater verfolgen ihre eigenen Ziele. Diese Geschichte – egal, ob nun fiktional oder historisch – lässt sich in jeder Epoche erzählen. Und mit Hauptdarstellern jeder Ethnie.



