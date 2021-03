Boulderhalle in Bassersdorf – Kletterer müssen auf dem Boden bleiben Wegen der hohen Fixkosten leiden Kletterhallen besonders stark unter der Schliessung wegen Corona. Im Grindel Boulder in Bassersdorf dürfen wenigstens Jugendliche bald wieder Wände erklimmen. Andrea Söldi

Florian Roth und Nadja Rüegg freuen sich darauf, ihre Boulderhalle bald wieder zu öffnen. Vorerst dürfen sie das jedoch nur für Jugendliche. Foto: Francisco Carrascosa

Am letzten Mittwoch haben Nadja Rüegg und Florian Roth gespannt die Bekanntgaben des Bundesrats mitverfolgt. Die beiden Betreibenden der Kletterhalle Grindel Boulder in Bassersdorf hatten gehofft, ihre Halle am 1. März wieder öffnen zu können. Seit dem 22. Dezember ist sie wegen der Corona-Schutzmassnahmen geschlossen. In dieser Zeit hatten die beiden sämtliche 2000 Klettergriffe neu platziert, um neue Herausforderungen für die Boulderer zu schaffen. Sie waren bereit, in der 900 Quadratmeter grossen Halle eifrige Sportlerinnen und Sportler zu empfangen. Doch wie alle anderen Anbieter von Indoor-Sportarten müssen sie nun mindestens einen weiteren Monat damit zuwarten. «Finanziell wird es immer schwieriger», sagt Nadja Rüegg.