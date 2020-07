Flughafen, Glattzentrum und Co. – Klicks bei Wikipedia unterliegen saisonalen Schwankungen Die Wikipedia-Artikel von Unterländer Bauwerken, Vereinen und Gewässern mit nationaler Ausstrahlung wurden im vergangenen Jahr nicht immer gleich oft angeklickt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Flavio Zwahlen

Im vergangenen Jahr klickten pro Tag durchschnittlich rund 300 Personen auf den Wikipedia-Artikel des Zürcher Flughafens. Die Klickzahlen brachen während des Lockdown ein. Foto: Francisco Carrascosa

Der Flughafen ist ohne Zweifel das bekannteste und gleichzeitig auch bedeutendste Bauwerk im Zürcher Unterland. Dies zeigt auch ein Blick auf die Abrufstatistik von Wikipedia. Die freie Enzyklopädie weist täglich die genauen Klickzahlen all ihrer Seiten aus. So wurde der Artikel «Flughafen Zürich» allein am Dienstag 147-mal aufgerufen, am Montag waren es 142-mal. Durchschnittlich klickten im vergangenen Jahr rund 300 Leute pro Tag auf die Wikipedia-Seite des Flughafens.