Klimakleber im Autoverkehr – Anaïs, Moritz und Carina blockierten die Autobahnausfahrten in Zürich Sieben Aktivistinnen und Aktivisten haben am Montagmorgen am Manesseplatz und beim Hardturm den Pendlerverkehr nach Zürich gestaut. Auf Twitter geben sie sich persönlich. Ev Manz

Anaïs war eine von sieben Aktivistinnen und Aktivisten, die sich nach der Abstimmung zum Klimagesetz am Montagmorgen auf die Autobahnausfahrt beim Hardturm gesetzt hatte. Foto: Keystone/Michael Buholzer

Am Montagmorgen haben Klima-Aktivistinnen und -Aktivsten von Renovate Switzerland zwei Autobahnausfahrten in Zürich blockiert, darunter Anaïs, Moritz und Carina, deren Namen die Organisation auf Twitter bekannt gemacht hatte. Betroffen von der Aktion waren die Ausfahrt der A3 beim Sihlhölzli und jene der A1 beim Hardturm, wie das Online-Portal «20 Minuten» zuerst berichtete.

Neben Anaïs sass Moritz mit seinem Plakat und klebte sich mit einer Hand auf der Strasse fest. Foto: Keystone/Michael Buholzer

Am Hardturm klebten sich eine Aktivistin und ein Aktivist – Moritz und Marie – mit einer Hand auf der Strasse fest. Die Polizei entfernte sie kurz vor 9 Uhr von der Strasse. Die anderen Aktivisten – Anaïs und Julian – wurden bereits zuvor von der Strasse weggetragen.

Die Aktivistin Anaïs, die am Montagmorgen am Hardturm die Autobahnausfahrt blockiert hatte, trug die Polizei nach halb 9 Uhr weg. Foto: Keystone/Michael Buholzer

Aktivist Moritz war mit einem Plakat vor Ort. Darauf fragt er: «Wollt ihr mich beleidigen? Oder mich fragen, wieso ich das mache?» Antworten gibt er keine. Er weist jedoch auf den Vortrag hin, den er am Montagabend an der Geroldstrasse 31 hält.

Sieben Aktivistinnen und Aktivisten im Einsatz

Bereits um 8.15 Uhr war die Polizei am Sihlhölzli vor Ort. Sie gab den Verkehr wieder frei und nahm diverse Aktivistinnen und Aktivsten fest. Bilder des Online-Portals «20 Minuten» zeigen Aktivistinnen und Aktivsten am Stassenrand sitzend, die Hände hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Gemäss Renovate Switzerland waren sieben Aktivistinnen und Aktivisten im Einsatz.

Auf Twitter geben sich die Aktivistinnen und Aktivisten persönlich. Neben Anaïs, Moritz und Julian war am Hardturm auch Marie im Einsatz – mit Kleber an der Hand. Die 35-Jährige hat gemäss Twitter ihren Job bei WWF Schweiz aufgegeben und widmet sich nun zu 100 Prozent dem zivilen Widerstand. Sie mache sich Sorgen um die Zukunft ihrer Familie, sagt sie. «Wir sind in einem absoluten Klimanotstand und müssen jetzt handeln.»

Am Sihlhölzli waren Daria und Carina vor Ort. Letztere wurde am Montagmorgen zum ersten Mal verhaftet. «Total logisch», sagt sie.

Für eine lebenswerte Zukunft

Der Protest am Sihlhölzli führte während des Pendlerverkehrs vor 8 Uhr morgens zu einem zirka ein Kilometer langen Rückstau bis auf die Höhe des Friedhofs Manegg. Der Rückstau am Hardturm war weniger lang.

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich für die Aktion mit Transparenten auf die Autostrasse gesetzt. Die Aktion stand im Zusammenhang mit der Abstimmung vom Sonntag zum Klimaschutzgesetz.

Auf Twitter schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten: «Mit dem Klimaschutzgesetz kann die Arbeit endlich beginnen. Die Schweizer Bevölkerung möchte eine lebenswerte Zukunft. Diese ist noch längst nicht gewährleistet.»

Ev Manz ist Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Nach ihrer Unterrichtstätigkeit als Sekundarlehrerin hat sie Kommunikation studiert. Sie berichtet seit 2012 schwerpunktmässig über Schul- und Familienthemen sowie über Politik, Bauten und Menschen in der Stadt Zürich und Region. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.