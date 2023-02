Klimastreik-Aktion in Zürich – Klima-Aktivistinnen besetzen Kanti Enge und fordern Silvia Steiner heraus Am Dienstagmorgen machen sich Jugendliche der Gruppe «Erde brennt» in sechs Zimmern der Kantonsschule Enge breit. Sie kritisieren das Bildungssystem als zu wenig aktuell und kritisch. Jan Bolliger

Farbenfroh und friedlich präsentierte sich die Besetzung den überraschten Schülerinnen und Lehrpersonen. Foto: Urs Jaudas

«Besetzt!», verkünden Banner an der Kantonsschule Enge. Klimaaktivistinnen von der Gruppe «Erde brennt» haben am frühen Dienstagmorgen sechs Zimmer in Beschlag genommen. Sie fordern ein «soziales und ökologisches Bildungssystem».