Heisse Tage in der Schweiz – Darum ist feuchte Hitze so schwer zu ertragen Wenn Schwitzen nicht mehr hilft, wird es gefährlich. Wie wirkt sich das auf die Sterblichkeit und auf die Wirtschaft aus? Joachim Laukenmann

Ist die Luft zu feucht, hilft auch Schwitzen nicht mehr, um sich zu kühlen. Foto: Manu Fernandez (Keystone)

Heute Dienstag wird es in der Schweiz mit bis zu 36 Grad Celsius nicht nur heiss. Es herrscht gemäss Meteo Schweiz auch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit von 30 bis 50 Prozent. Diese feuchte Hitze ist schwerer zu ertragen als trockene Hitze. Vor allem gepaart mit direkter Sonneneinstrahlung und Windstille wird körperliche Arbeit dann zur Tortur, kann im Extremfall sogar lebensgefährlich sein. Aber auch der Aufenthalt in schlecht klimatisierten Gebäuden wird dann zur Qual.

Warum ist feuchte Hitze so unerträglich?

Um die Körpertemperatur bei rund 37 Grad zu halten, muss die Temperatur der Haut bei rund 35 Grad liegen. Sonst kann der Körper die im Innern erzeugte Hitze nicht mehr abführen. Ist die Lufttemperatur wärmer als 35 Grad, hilft nur die durch Schwitzen erzeugte Verdunstungskälte. Daher kann der Mensch durchaus Temperaturen tolerieren, die weit über 35 Grad liegen. Ist die Luft jedoch mit Wasser gesättigt, versagt der Kühlmechanismus durch Schwitzen.

Wie wird feuchte Hitze gemessen?

Die Kombination aus Hitze und Luftfeuchtigkeit wird in der Wissenschaft mit der sogenannten Kühlgrenztemperatur oder Feuchttemperatur erfasst, im Englischen ist von der «wet-bulb temperature» die Rede. Gewöhnlich liegt diese etwas unter der tatsächlichen Lufttemperatur. Denn durch Verdunstung lässt sich die Temperatur eines Körpers unter die Umgebungstemperatur senken. So liegt die Feuchttemperatur bei einer Lufttemperatur von beispielsweise 40 Grad Celsius und 30 Prozent Luftfeuchtigkeit bei 25 Grad Celsius. Vereinfacht kann man sagen, dass sich der Organismus bei 40 Grad heisser, aber trockener Luft durch Schwitzen im Prinzip auf 25 Grad abkühlen könnte.

Ähnlich ist es am Dienstag in der Schweiz: Bei 35 Grad Celsius und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit liegt die Kühlgrenztemperatur bei 26 Grad. Doch bei 46 Grad Lufttemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 Prozent liegt die Feuchttemperatur bei 35 Grad. Der Körper droht zu überhitzen, weil er keine Wärme mehr abführen kann. Selbst für gesunde Menschen im Schatten wird es dann nach wenigen Stunden lebensgefährlich.

Wie wirkt sich Hitze auf die Sterblichkeit aus?

Kritisch wird es bereits weit unter einer Kühlgrenztemperatur von 35 Grad. Bei den tödlichen Hitzewellen von 2003 in Europa und 2010 in Russland lag die Kühlgrenztemperatur bei rund 28 Grad. 2003 starben in ganz Westeuropa zwischen Juni und August schätzungsweise 70’000 Menschen mehr als in einem normalen Sommer, in der Schweiz waren es rund 1000 Menschen.

Die Auswirkungen der Hitze auf die Sterblichkeit in der Schweiz hat 2022 ein Team aus acht Forschenden um Zélie Stalhandske von der ETH Zürich und von Meteo Schweiz untersucht. Wie die Forschenden in «Natural Hazards and Earth System Science» berichten, werden derzeit in der Schweiz pro Jahr rund 660 Tote mit Hitzeexposition in Verbindung gebracht.

Die Sterblichkeitsrate war bei älteren Frauen die höchste, zeigte eine Schweizer Studie. Foto: Franco Silvi (Keystone)

Gemäss einer in den «Environmental Research Letters» publizierten Studie sind auch 2022 in der Schweiz über 600 Menschen zwischen Juni und August an den Folgen der ungewöhnlich heissen Bedingungen gestorben. Davon sind mehr als 370 Menschen aufgrund der Hitze gestorben, die der Klimawandel zusätzlich verursacht hat. Generell betrafen etwa 90 Prozent aller hitzebedingten Todesfälle über 65-jährige Menschen. Die Sterblichkeitsrate war jedoch bei älteren Frauen in allen Altersklassen die höchste.

Wie wirkt sich Hitze auf die Wirtschaft aus?

Die Folgen der Hitze für die Arbeitsproduktivität in der Schweiz hat das Team um Zélie Stalhandske ebenfalls in ihrer Studie untersucht. Demnach beträgt der ökonomische Schaden aufgrund von hitzebedingtem Arbeitsausfall im Durchschnitt rund 670 Millionen Franken pro Jahr. Zum Vergleich: Wegen der saisonalen Grippe gehen pro Jahr schätzungsweise 200 Millionen Franken aufgrund von Arbeitsausfällen verloren.

Wie stark sich die zunehmende Hitze künftig auf die Arbeitsleistung in Europa auswirken dürfte, hat ein Forscherteam um Sven Kotlarski von Meteo Schweiz und Ana Casanueva von der spanischen Universidad de Cantabria im Jahr 2020 in einer Studie untersucht.

Für körperlich aktive Menschen würde der Hitzestress gegen Ende des Jahrhunderts in weiten Teilen Europas demnach kritische Level viel häufiger überschreiten als im heutigen Klima. In Südeuropa könnte die Arbeitsproduktivität ohne weitere Anpassungen im Sommer im schlimmsten Fall um 15 bis 60 Prozent zurückgehen. Aber auch in Regionen Zentral- und Nordeuropas könnte der Hitzestress problematisch werden, vor allem bei Arbeiten an der prallen Sonne. Im Tessin zum Beispiel wird in einem Szenario ohne effizienten Klimaschutz ein sommerlicher Arbeitszeitausfall von 10 bis zu 25 Prozent berechnet, in der Nordschweiz sind es 5 bis 15 Prozent.

Braucht es eine Anpassung an die Hitze?

«Solange es nur einzelne Tage mit hoher Belastung sind, braucht es angesichts der soliden Bauweise in der Schweiz wahrscheinlich keine oder nur geringe bauliche Anpassungen», sagt Michael Riediker, Direktor des Swiss Centre for Occupational and Environmental Health. «Wenn es längere Perioden sind, muss man beginnen, zu sehen, ob man mit gezielter Nachtlüftung, früherem Arbeitsbeginn und einer Siesta-Pause am Nachmittag etwas machen kann. Zudem stellt sich die Frage nach Airconditioning, was aber nicht ideal fürs Klima wäre.»

