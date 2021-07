Aktion auf dem Paradeplatz – Klimaaktivisten überreichen CS offenen Brief Zum Auftakt einer Aktionswoche in Zürich fordern Aktivistinnen und Aktivisten die Schweizer Banken auf, Investitionen in fossile Energien zu stoppen. Martin Huber

Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten am Montagmorgen auf dem Paradeplatz, dem Zentrum des Schweizer Finanzplatzes. Foto: Martin Huber

Circa ein Dutzend Klimaaktivisten hat am Montag auf dem Zürcher Paradeplatz Forderungen an den Schweizer Finanzplatz formuliert: Investitionen in fossile Energien sollen sofort gestoppt und die Finanzflüsse in diesen Sektor offengelegt werden.

Die Aktivistinnen und Aktivisten von «Rise Up For Change» übergaben ihren Forderungskatalog in einem Brief stellvertretend für den gesamten Finanzplatz an die Credit Suisse (CS). «Die Klimakrise zerstört Lebensgrundlagen auf der ganzen Welt – nicht nur morgen, sondern auch schon gestern und heute», heisst es in dem Brief. Würden alle fossilen Energien aus bereits jetzt geplanten Projekten verbrannt, führe dies bereits zu einer Erderwärmung von über 2 Grad Celsius.

«Darüber sind wir entsetzt!»

Der erste offensichtliche Schritt, so «Rise Up For Change», wäre deshalb der Stopp aller Geldflüsse in neue Kohle-, Gas- und Ölprojekte, was sogar die Internationale Energieagentur (IEA) fordere. «Doch weiterhin fliessen in einer Selbstverständlichkeit Milliarden der Credit Suisse in die fossile Industrie», kritisiert die Bewegung. «Darüber sind wir entsetzt! Wir haben Angst um unsere Zukunft.»

«Wir haben Angst um unsere Zukunft», sagen die Klimastreikenden. Foto: Martin Huber

Seit Jahren versuche man, den Schweizer Finanzplatz zu freiwilligen Richtlinien zu bewegen. Doch abgesehen von Greenwashing habe sich etwa bei der Credit Suisse fast nichts getan. «In diesen Krisenzeiten können wir es uns nicht leisten, dass dieser mit Abstand grösste Klimahebel der Schweiz unangetastet bleibt», sagt Frida Kohlmann, Mediensprecherin von Collective Climate Justice.

Verwirrung um angebliche CS-Sprecher

Für Verwirrung sorgte ein Auftritt von zwei angeblichen Vertretern der Credit Suisse. Ein Mann im Zweireiher und eine elegant gekleidete Frau kündigten an der Medienkonferenz überraschend an, die Grossbank habe soeben entschieden, per Anfang August aus allen fossilen Investitionen auszusteigen und ihre Finanzflüsse offenzulegen. So hoffe man, gerade bei einem jungen, klimabewussten Kunden zu punkten.

Der Auftritt erwies sich allerdings als Inszenierung der Klimabewegung, wie eine Nachfrage bei der CS ergab. «Von der CS ist niemand aufgetreten», erklärte Sprecher Andreas Kern, der die Aktion nicht weiter kommentieren wollte. Auch zu den Forderungen der Klimabewegung an die Banken wollte der CS-Sprecher nicht weiter Stellung nehmen und verwies auf den Nachhaltigkeitsbericht der Bank.

Ihren Forderungen nach einem klimagerechten Finanzplatz Nachdruck verleihen will die Bewegung mit einem Klimacamp auf der Hardturmbrache vom 30. Juli bis 6. August. Im Rahmen der Aktionswoche in Zürich soll es laut einer Medienmitteilung auch eine «grosse, bunte Massenaktion zivilen Ungehorsams» geben.

Vermehrt ziviler Ungehorsam

Nachdem die Pandemie die Klimajugend vergangenes Jahr zwischenzeitlich ausgebremst hatte, meldete sie sich in den letzten Monaten wieder vermehrt mit Aktionen zurück. Im September 2020 sorgte die Besetzung des Bundesplatzes für Aufsehen. Im vergangenen Mai kam es am «Strike for Future» schweizweit zu Kundgebungen, an dene eine klimagerechte Gesellschaft gefordert wurde.

«Strike for Future» in Zürich Mehrere Tausend ziehen fürs Klima durch die Innenstadt In jüngster Zeit liessen Exponenten der Bewegung immer wieder durchblicken, dass sie künftig vermehrt auf zivilen Ungehorsam setzen wollen, um sich Gehör zu verschaffen. Ende Juni wurde zudem bekannt, dass die Gruppe Extinction Rebellion in einem Brief an den Bundesrat damit gedroht habe, im Oktober Zürich lahmzulegen. «Wenn nicht sofortige Klimaschutzmassnahmen ergriffen werden, sehen sich Bürgerinnen und Bürger moralisch dazu verpflichtet, die grösste Stadt des Landes lahmzulegen», hiess es im Schreiben.

