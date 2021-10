Demonstration in Zürich – Bahnhofstrasse blockiert – Polizei stellt Ultimatum Die Gruppe Extinction Rebellion macht einen Sitzstreik in der Zürcher Innenstadt. Die Polizei droht mit Räumung – und es strömen weitere Demonstrierende hinzu. David Sarasin , Martin Huber , Tina Fassbind UPDATE FOLGT

Bunt und laut: Extinction Rebellion blockiert die Bahnhofstrasse Bild: Tamedia/Urs Jaudas

Mit Booten, Stühlen und einem riesigen, aufblasbarem Globus auf der Strasse: Die Aktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben kurz nach 12 Uhr mit ihrer Blockade begonnen. Sie wollen per Sitzstreik den Verkehr und das Alltagsleben in der Zürcher Innenstadt stören – anders als angekündigt aber nicht an drei Stellen, sondern einzig an der Urania-/Bahnhofstrasse.

Die Polizei hat inzwischen den betroffenen Abschnitt abgeriegelt und die Demonstrierenden eingekesselt. Sie hat den Aktivistinnen und Aktivisten ein Ultimatum gestellt: Bis 12.30 Uhr sollen sie alles räumen, sonst werde eingegriffen – bisher blieb es aber bei der Ankündigung.