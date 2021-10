Mehr Mais und Nüssli – Klimawandel treibt Zahl der Zürcher Wildsauen in die Höhe Damit die Population nicht überbordet, schiessen die Zürcher Jäger immer mehr Wildschweine. Forscher halten sie mit Technik von den Feldern fern. Susanne Anderegg

Wildschweine sind Allesfresser, haben aber eine Vorliebe für saftigen Mais. Foto: Marc Dahinden

So weit wie in Berlin sind wir in Zürich noch nicht. In der deutschen Millionenstadt streifen in der Nacht ganze Rotten von Wildschweinen durch die Strassen. Auch in Rom gehören die Tiere mittlerweile zum Stadtleben, ebenso in Wien oder in Barcelona.

In der spanischen Stadt sorgte Shakira kürzlich für Schlagzeilen. Die Sängerin war mit ihrem Sohn in einem Park spazieren und hatte eine Begegnung mit Wildschweinen. «Sie haben mich angegriffen und sind mit meiner Tasche mit dem Telefon abgehauen», erzählte sie danach auf Instagram. Verletzt wurde die Künstlerin offenbar nicht.