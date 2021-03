Forscher schlagen Alarm – Klimawandel verändert den Wald schneller als erwartet Die Wärme und die Trockenheit der letzten drei Jahre lassen viele Bäume sterben. Cyrill Pinto

«Der Klimawandel schreitet so rapide voran, dass die 100 bis 150 Jahre alten Bäume mit der Veränderung nicht nachkommen», sagt Sabine Braun vom Institut für angewandte Pflanzenbiologie (IAP). Foto: Michele Limina

Zuerst werden die Blätter dürr und ein paar Äste morsch – dann stirbt der ganze Baum. Das Resultat sind kahle Flächen, verteilt in unseren Wäldern, wo sich teils schon grosse Lichtungen auftun.

«Was sich in den vergangenen drei Jahren in den Wäldern abgespielt hat, ist dramatisch», sagt Sabine Braun vom Institut für angewandte Pflanzenbiologie (IAP). Seit über 30 Jahren forscht sie zum Schweizer Wald. Niemand kennt den aktuellen Zustand unserer Bäume besser als sie. Im Auftrag der Kantone unterhält das Institut 185 Beobachtungsflächen in der ganzen Schweiz.