Smalltalk der Woche – Klingende Uhren und riskante Kerzen Endlich der perfekte Rucksack, warum E-Scooter doch nicht so blöd sind, und wie man mit Podcasts besser schläft: die Liste fürs entspannte Tischgespräch. Rafael Zeier

Bequemes Multitalent

Endlich: Ein Rucksack für Büro und Berge. Foto: Rafael Zeier

Vor einem Monat hat der Autor in diesem Artikel reklamiert, dass die Suche nach dem perfekten Rucksack ein Ding der Unmöglichkeit sei. Postwendend einen Tipp bekommen und jetzt im siebten Rucksack-Himmel. Der Wandrd Prvke 31 ist alles in einem: Wanderrucksack, Laptoptasche, Reisegepäck, Einkaufstasche und vor allem ausgesprochen robust, bequem und ein Hingucker. Nicht verraten sollte man an dieser Stelle, dass er viele Geheimfächer für Schlüssel, Portemonnaie, Airtag und Reisepass hat.

Rauschen statt Gelaber

Podcasts sind unterhaltsam, bereichernd und gelegentlich einschläfernd. Das gilt vor allem für die Kategorie der White-Noise-Podcasts, die zurzeit boomt. Da gibt es kein Geschwafel, sondern stundenlanges Meeresrauschen, tröpfelnde Regentropfen und vor allem weisses Rauschen (wie man es von alten TVs kennt).

Klingel-Omega

Bei der Uhrmacherei dreht sich alles um winzige Details und Spielereien. Eine der grossartigsten Kleinigkeiten nennt sich Minutenrepetition. Wie ein Glöckchen verkündet die Uhr die Zeit nicht nur optisch, sondern auch akustisch. Omega hat das nun in eine der berühmtesten Uhren überhaupt eingebaut: Die Speedmaster alias Monduhr. Da die Uhr mit dieser Neuerung unbezahlbar wird, bleibt uns nur dieses Video:

Luftige Freuden

Gut und schöner als nasse Leintücher: der Dyson. Foto: PD

Jetzt beginnt die Jahreszeit, in der einem die zu trockene Luft zu Hause zu schaffen macht. Der beste Tipp ist und bleibt, nasse Wäsche aufzuhängen. Doch die hat man nicht immer zur Hand, und viele greifen deshalb zu Luftbefeuchtern. Die Luxusvariante kommt von Dyson, ist mit ihrem so futuristischen wie optimistischen Design ausgesprochen dekorativ und reinigt zusätzlich die Luft. Zudem ist das Gerät auch ein bisschen goldig – wie die Omega von vorher.

Umweltfreundliche Stolperfallen

Eine Studie des renommierten Fraunhofer-Instituts verkündet, dass E-Scooter dazu beitragen können, CO₂- Emissionen zu reduzieren. Im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln schnitten die so beliebten wie ubiquitären Trottinetts überraschend gut ab. Das tröstet aber wenig, wenn man spätabends über eins der vermaledeiten Dinger stolpert, das mal wieder achtlos auf dem Trottoir liegen gelassen wurde.

Riskante Bastelei

Beliebt, aber nicht ungefährlich: Ein Teelichtofen. Foto: Etsy/Bonnstyle

Gerade in sozialen Medien preisen findige Geister immer wieder ihre Teelichter-Öfen an. Ideal gegen die Energie- und Heizkrise. Gebastelt ist so ein Konstrukt aus Tontöpfen und Kerzen schnell. Doch Feuerwehren warnen bereits: Die Bastelöfen könnten zu einem gefährlichen Wachsbrand führen. Kommt dazu, dass die Wärmeleistung von solchen Miniheizungen nicht umwerfend ist. Finger weg!

Weder Süsses noch Saures

Können draussen bleiben: Halloween-Kinder. Foto: Keystone

Am Montag ist es wieder so weit: Halloween. Der nervigste Neubrauch des Jahres. Darum sei es noch mal gesagt: Es ist völlig okay, so zu tun, als sei man nicht daheim, wenn die gruseligen Bettelkinder kommen. Und wenn man selber Kinder hat, denen den Brauch so lang wie möglich zu verheimlichen. Geht das nicht mehr, klappt es vielleicht mit einem Alternativprogramm: Ein Feuer im Garten ist doch besser, als altes (vielleicht sogar vom letzten Jahr liegen gebliebenes) und klebriges Schleckzeug einzusammeln!

Funkstille bei Whatsapp

Zwei Stunden ohne Familien-Chat, Freunde und Geschäftskontakte! Der technische Ausfall von Whatsapp diese Woche hat uns alle hart getroffen. Selber schuld! Hätten wir nicht alle Kommunikation in diese eine App ausgelagert, hätten wir Alternativen gehabt. Also endlich mal über Alternativen und einen Plan B nachdenken!

