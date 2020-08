Simpsons-Macher schalten sich ein – Klingt Kamala Harris wie Marge Simpson? Eine Beraterin von US-Präsident Donald Trump behauptet, Kamala Harris klinge wie Marge Simpson. Nun reagieren die Macher der beliebten Fernsehserie. Reto Heimann

Die eine ist die Vizepräsidentschafts-Kandidatin von Joe Biden, die andere eine der beliebtesten Figuren der Zeichentrick-Serie «Die Simpsons». Die Rede ist von Kamala Harris und Marge Simpson. Wenn es nach Jenna Ellis, einer der Top-Beraterinnen von US-Präsident Donald Trump geht, soll die zwei Frauen eines verbinden: Sie sollen exakt die gleiche Stimme haben. Das berichtet «CNN».

Nun haben sich die Macher der seit 1989 existierenden Fernsehserie zu Wort gemeldet. In einem Video, das sie auf dem offiziellen Twitter-Account der Simpsons veröffentlichten, reagiert Marge auf den Vergleich. Normalerweise äussere sie sich nicht zur Politik, so Marge. Aber, wenn es wirklich stimmen solle, dass Ellis diesen Vergleich gezogen habe. «fühle ich mich ein wenig respektlos behandelt», so Marge im Video. Und hat dann noch einen guten Rat an Jenna Ellis: «Ich bringe meinen Kindern bei, Leute nicht zu beschimpfen, Jenna.» Das Video wurde auf Twitter bereits 3,4 Millionen Mal angesehen.