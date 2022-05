Schulhausprojekt im Nägelimoos – Kloten bewilligt fast 80 Millionen für neues «Nägi» Die Schulanlage Nägelimoos in Kloten wird komplett neu gebaut. Die Stimmbrerechtigten haben dem teuersten öffentlichen Bauprojekt der Stadt klar zugestimmt. Christian Wüthrich

Die Beteiligten am Neubauprojekt Nägelimoos dürfen strahlen und sich auf die baldige Umsetzung vorbereiten. Hier präsentierten sie das Modell des Siegerprojektes an der Vernissage im August 2020: Kurt Hottinger (damaliger Schulpräsident), Bettina Neumann (Jury-Chefin), Rudolf Galli, Riccardo Caruso, Lars Ruge (Architektencrew) und Mark Wisskirchen (Finanzvorsteher Stadt Kloten). Archivbild: Francisco Paco Carrascosa

Die Ruhe vor der Abstimmung war schon fast unheimlich: Jetzt ist der Entscheid über einen gross angelegten Neubau der Schulanlage Nägelimoos gefallen. Mit 68,5 Prozent Ja-Stimmen haben die Klotenerinnen und Klotener der Schaffung eines eigentlichen «Campus» anstelle des alten «Nägi» zugestimmt.

Die neue Anlage erhält auch eine neue Doppelsporthalle mit Zuschauerbereich. Visualisierung: PD Die Architekten haben auf mehrere Gebäudekörper gesetzt, die weniger wuchtig wirken als ein grosser Komplex und eine ansprechende Aussenraumgestaltung zulassen. Visualisierung: PD Das Modell des Siegerprojektes mit dem sinnigen Namen «Das fliegende Klassenzimmer». Archivbild: Francisco Carrascosa 1 / 4

Grosse Fallhöhe gut aufgefangen

Die Verantwortlichen in der Flughafenstadt dürfen also aufatmen. Die Fallhöhe war nämlich gross, ging es doch um das wichtigste Bildungsprojekt und nicht weniger als das teuerste öffentliche Bauvorhaben, über welches in Kloten je abgestimmt wurde. Der nun bewilligte Ausführungskredit beläuft sich auf rund 78,4 Millionen Franken.