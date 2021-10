EHC mit 2:0-Arbeitssieg – Kloten bleibt erneut ohne Gegentor Die Unterländer setzen ihren Höhenflug fort. Sie bezwingen Thurgau ein zweites Mal und Goalie Dominic Nyffeler gelingt der zweite Shutout der Saison. Dominic Duss

Lässt sich gegen Thurgau nicht bezwingen: Kloten-Goalie Dominic Nyffeler verhilft seinem Team mit einem Shutout zum nächsten Vollerfolg. Foto: Milad Perego

Klotens Headcoach Jeff Tomlinson nimmt in der 46. Minute ein Time-out. Zum zweiten Mal in dieser Saison greift der Kanadier darauf zurück. Seine Mannschaft kann 88 Sekunden in doppelter Überzahl agieren. Das 2:0 soll her. Doch es will trotz vier Topchancen nicht fallen. Thurgau hält stark dagegen.

Den neunten Sieg in Folge müssen sich die Unterländer hart erarbeiten. «Wir hätten mit mehr Zug vors Tor kommen müssen», sagt Juraj Simek nach dem Gastspiel in Weinfelden. Es bleibt lange offen, weil der EHC nicht zu vielen Chancen kommt – und Topskorer Marc Marchon in der 54. Minute nur den Pfosten trifft.