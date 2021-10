Steuerfuss bleibt bei 103 Prozent – Kloten budgetiert für 2022 ein Minus von 3 Millionen Franken Im Vergleich zum Vorjahr sehen sowohl die Aufwand- als auch die Ertragsseite besser aus. Auf eine Anpassung des Steuerfusses wird bewusst verzichtet. Alexander Lanner

Die Steuererträge der Unternehmen, welche sich im Circle niedergelassen haben, haben sich positiver auf das Budget ausgewirkt als angenommen. Archivfoto: Raisa Durandi

Kloten kann in finanzieller Hinsicht etwas aufatmen. Für das kommende Jahr beträgt der budgetierte Aufwand in der Erfolgsrechnung 172,2 Millionen Franken. Demgegenüber stehen erwartete Erträge von 169,2 Millionen Franken, was ein Minus von 3 Millionen Franken ergibt. Wie die Stadt mitteilt, bedeutet dies im Vergleich zu den Vorjahren eine Erholung. Denn für 2021 wurde mit einem hohen Aufwandüberschuss von fast 20 Millionen Franken geplant. Und das in der letztjährigen Finanzplanung für 2022 vorgesehene Budget wies einen Aufwandüberschuss von 9,3 Millionen Franken auf.