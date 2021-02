Frauen glänzen bei Playoffstart – Kloten-Dietlikon-Jets erspielen sich Matchbälle Zwei 8:1-Erfolge in den Unihockey Playoff-Viertelfinals zu Beginn gegen Laupen. Am Samstag geht es in der best-of-5-Serie weiter. Claudio Schwarz

Ladina Müller hat in der 60. Minute das 8:1 für die Frauen der Kloten-Dietlikon Jets gegen Laupen erzielt. Müller freut sich hier mit Passgeberin Nina Metzger (Nummer 71) und Norina Lindenstruth über ihren ersten NLA-Treffer! Foto: Claudio Schwarz

Ins Zittern kamen die Blau-Gelben bei ihren ersten beiden Playoff-Partien in dieser Saison nicht. Cheftrainer René Jaunin konstatierte nach den beiden 8:1-Erfolgen, den ersten in Kloten und den zweiten in Laupen: «Das erste Spiel war sicher nicht einfach, schlussendlich war es aber ein solider Arbeitssieg. Wir spielten dominant und konnten den Erfolg sicher nach Hause bringen. In der zweiten Partie sind wir sicherlich besser gestartet und führten schnell mit 2:0. Nach zwei Dritteln war das Spiel mehr oder weniger entschieden, was mir erneut erlaubte, vermehrt die vierte Linie zu bringen und die erste für kommende Aufgaben zu schonen.»