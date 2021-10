Fussball, 3. Liga: Zweiter gegen Erster – Kloten empfängt Bülach im Spitzenduell Die beiden stärksten Teams der Gruppe 4 haben bereits zehn respektive acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Niederweningen. Am Samstag treffen sie aufeinander. Markus Wyss

Für Bülach-Trainer Gianni Lavigna ist klar: Das Spitzenduell entscheidet noch nicht über den Aufstieg. Foto: Leo Wyden (Archiv)

Am Samstag um 18 Uhr steigt in Kloten das Spitzenspiel der 3.-Liga-Gruppe 4 zwischen dem zweitplatzierten Gastgeber und Leader Bülach. Klotens Trainer Alper Urkay muss auf die am Knie verletzten Bujar Memeti und Nenad Simijonovic verzichten. Bülachs Coach Gianni Lavigna fehlt sicher Alessandro Petovello wegen angerissenen Bändern.